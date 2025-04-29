加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 產經

熱錢回流股匯雙漲 新台幣狂飆2.36角攀逾5個月高點

2025/4/29 18:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北29日電）台股收復兩萬點大關且持續上漲，吸引熱錢流入，台灣今天股匯雙漲，新台幣兌美元展開強勁升勢，飆升2.36角，收盤收在32.229元，創逾5個月高點，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.12億美元。

美國總統川普帶來極大不確定性，美元光環失色，今天一度腳軟，跌破99價位，非美貨幣順勢反彈。央行統計，美元指數下挫0.63%，亞幣同步走高，人民幣上漲0.53%，新台幣勁揚0.73%，韓元升值0.77%，日圓強彈0.87%。

外匯交易員指出，外資今天匯入量能非常強勁，新台幣匯率在熱錢流入、美元腳軟以及出口商拋匯3引擎催動下，今天漲勢兇猛，一早以32.44元開出後，升值火力全開，接連突破32.4、32.3兩道關卡，最高升抵32.204元，睽違5個多月，再現32.2元價位。

台股則在台積電、聯發科權值股回神上漲下，指數開低後走高，終場漲198.22點，收在今天最高點20232.63點，連續2個交易日站穩2萬點大關。

google news透過 Google News追蹤中央社

外匯交易員指出，台股站回2萬點大關，加上近日川普對關稅有所軟化，均提振投資人信心，外資今天大舉匯入，似乎有提前卡位布局的意圖，短線除了美國關稅政策動向，外資是否持續匯入，將牽動後續新台幣匯價表現。

外匯交易員補充，月底出口商有實質拋匯需求，今天看到新台幣升勢猛烈，明顯感覺到廠商心情急了，加大拋匯力道，進一步把匯價拱上高點，不過月初出口商拋匯需求沒那麼殷切，加上央行不樂見新台幣短線升值過快，或許匯價會先盤整一下，甚至略有拉回。（編輯：楊蘭軒）1140429

#川普
#央行
#升值
#匯市
#台股
#新台幣兌美元
#聯發科
川普
未當過議員卻出任加拿大總理 卡尼自詡最擅長危機處理外資敲進金融、權值股 投顧：留意政策多變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：