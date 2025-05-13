長榮航每股賺1.1元寫最旺首季 貨運勁揚客運持穩

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（中央社記者江明晏台北13日電）長榮航空首季財報出爐，客運表現持穩，受惠AI伺服器等，以及關稅前拉貨效應，貨運單位收益年增20.2%，首季每股盈餘（EPS）1.1元，獲利、EPS皆為歷年來首季新高。

長榮航空財報出爐，第1季合併總營收新台幣549.4億元，年增5.8%，本期淨利為63億2500萬元；歸屬母公司淨利59億3000萬元，每股盈餘新台幣1.1元，刷新同期紀錄。

長榮航指出，首季客運營收364億1200萬元，年減0.3%，全球航空客運市場延續去年出國熱潮，受惠春節、寒假等長假效應，激勵旅客搭機返鄉或出遊需求，加上商務旅行需求穩健，但長線旅客數微幅下滑，客運運量年減1.2%。

貨運方面，長榮航指出，首季貨運營收127億2800萬元，較去年同期增加25.9%，整體航空貨運受益中國電商貨、AI伺服器及半導體需求持續強勁，加上美國關稅政策導致廠商提前拉貨的效應發酵，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價，載貨量年增7.9%，單位收益年增20.2%。

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長榮航空持續針對機隊汰舊換新，目前營運機隊共計有87架，包含78架客機與9架貨機，已訂購尚未交付的53架新機，包括6架波音787-9、5架波音787-10、24架空中巴士A350-1000與18架A321neo，預計於2033年前交付完畢。

另外，長榮航今天通過董事會決議將增購一具TrentXWB97備份發動機，以滿足機隊發動機周轉需求，採購金額不超過7300萬美元。（編輯：翟思嘉）1140513