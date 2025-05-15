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離岸風電大案挹注 前4月僑外來台投資額年增逾6成

2025/5/15 18:36
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（中央社記者曾智怡台北15日電）根據經濟部統計，今年1到4月僑外來台投資核准金額28億3190萬4000美元，較去年同期大增66.69%。投審司指出，主因核准哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙風場增資、海能風場轉投資等大案。

根據經濟部投審司統計，114年1到4月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為648件，投資金額為29億2837萬3000美元；核准（備）整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為306件，投資金額為139億1318萬9000美元。

僑外來台投資方面，今年1到4月核准件數為642件，較上年同期減少7.36%；在核准金額部分，投（增）資金額28億3190萬4000美元，較上年同期增加66.69%，主因核准數件大型投資案。

包含核准盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元，增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司；英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY，以新台幣87億5000萬元增資巔峰海景投資股份有限公司（其中83億元增加轉投資海能國際投資股份有限公司，從事風力發電業務）；英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED以新台幣70億元，增資業台灣科高工程有限公司。

以及韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65.69億元，投資設立安科思資本股份有限公司；丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣35.85億元，增資大彰化西南離岸風力發電股份有限公司；美商A100 ROW, INC.以新台幣25.94億元，增資台灣亞馬遜資料中心服務有限公司等。

至於114年1到4月核准僑外投資新設公司件數為334件，投資金額約3億7245萬美元。

陸資來台投資方面，今年前4月核准投資件數為6件，投（增）資金額9646萬9000美元，投資金額增加主因114年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司，以新台幣30億元（約折合9124萬美元）增資鵬鼎科技股份有限公司所致。

投審司說明，香港商鵬鼎公司雖是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此本案仍須依陸資規定許可。

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對外投資方面，114年1到4月核准（備）件數為248件，較上年同期增加2.06%；投（增）資金額134億8058萬2000美元，較上年同期增加12.34%。

對中國大陸投資方面，前4月核准對件數為58件，件數較上年同期減少38.3%；核准投（增）資金額4億3260萬7000美元，較上年同期減少60.03%。（編輯：潘羿菁）1140515

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