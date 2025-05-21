經部率20團隊秀新創成果 AI輔具開發商拚明年IPO

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（中央社記者劉千綾台北21日電）經濟部今天率領20家團隊在InnoVEX展示創業成果，今年有3家新創躋身「億元俱樂部」，其中福寶科技開發AI驅動外骨骼機器人，協助行動不便者復健，目前已獲增資1950萬美元，規劃明年IPO。福寶科技近期不僅受邀在日本大阪世博參展，也在捷克設立據點，搶攻歐洲市場商機。

經濟部產業技術司今天於亞洲最大新創展會InnoVEX，舉辦TREE新創主題館開幕式，以「科專事業化生態系推動計畫（TREE）」為主軸，涵蓋工研院、船舶中心、台大、成大、北科大等單位，聚焦AI、生醫、智慧行動與淨零碳排等領域。

經濟部產業技術司副司長周崇斌指出，自2021年啟動TREE計畫，4年來已協助60家新創成立，總計吸引超過新台幣80億元投資，為新創事業注入關鍵成長動能。

經濟部表示，今年共有3家公司躋身「億元俱樂部」，包含AI輔助復能業者福寶科技、車載軟體系統科飛數位和智慧減碳控制旭鴻智能。

福寶科技創辦人兼執行長巫震華受訪表示，公司由工研院技術團隊衍生，專攻AI驅動外骨骼機器人，協助行動不便者復能，已取得亞洲與歐洲多國銷售許可，近期受邀在日本大阪世博參展。為瞄準歐洲市場需求，前往捷克設立據點，5月在捷克參展時也親自向捷克和烏克蘭的第一夫人介紹公司產品。

巫震華表示，高齡化社會許多病患面臨生理能力退化，也有許多人因地震或戰爭而失去行動能力，外骨骼機器人可提供有效和個人化的科技復健方案，透過演算法估測人體在關節不同角度活動的力量大小，協助完成相關動作；若完成動作是100分，「但病人只能做到50分，機器可以幫忙做到100分」，不僅能幫助病人完成復健，也能加強神經和肌肉的連結。

巫震華表示，目前全世界已有60個醫療中心導入外骨骼機器人，台灣則有1/3醫學中心導入，包含台大、花蓮慈濟、高醫等，公司現正進行公開發行（IPO）募資，現已獲增資1950萬美元，今年目標為1000萬美元，規劃明年IPO。

此外，科飛數位2022年自工研院技術團隊衍生，聚焦電動車ECU與AUTOSAR車規系統軟體，已占台灣電動巴士市場7成，預計2025年營收突破億元，並攜手日本兼松、進軍英國新創車廠供應鏈。

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旭鴻智能則為2024年由北科大成立，開發AI智慧燃燒控制器，有效降低碳排與燃料耗用。首年即獲能源與上市企業合約投資，合約總額突破新台幣1億元，為ESG（環境保護、社會責任、公司治理）轉型帶來高效解方。

經濟部今天也同步舉辦「2025年經濟部研究機構創業潛力獎（TREE Award）」頒獎典禮，由專家遴選5組具市場潛力的法人新創團隊，包含獲得首獎的工研院低軌衛星射頻晶片團隊，工研院譜慧科技、Muscle Power，以及車輛中心智控移動高科技、金屬中心智慧移動載具實驗室（Intelligent Vehicle Center，IVC）。（編輯：楊凱翔）1140521