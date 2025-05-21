誠品台南店5/28試營運 6000坪躍南台灣最大據點

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（中央社記者江明晏台北21日電）誠品生活今天宣布，台南獨棟大店於5月28日試營運，全棟規模6000坪，為南台灣最大誠品據點；誠品指標大店業績告捷，新店據點營收超越熄燈的信義店，誠品南西店營收、獲利創高，松菸店去年獲利翻倍。

誠品生活今天宣布，攜手碳佐麻里合作的獨棟大店「誠品生活台南」將於5月28日試營運，是台灣首家合作夥伴為誠品量身打造的建築，占地6000坪4層樓、挑高10米的雙層書店是南台灣書量最豐沛的據點，也打造南台灣最大兒童館。

誠品生活說明，台南新據點位於台南新興園區，鄰近安平港、奇美博物館、安平老街等知名景點，全棟規模6000坪，與誠品生活松菸營業規模相近，尚未開幕即獲「TAC世界設計大獎商業概念獎」首獎。

截至去年底，誠品生活在海內外的營運據點總數已達53家，誠品指出，指標性旗艦大店「誠品生活新店」開業1週年，去年新店據點終端營收接近新台幣40億元，大幅超越民國112年底結束營業的信義店，成為誠品生活年度營收與現金流最高的店點。

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台中獨立大店誠品生活480於去年首季全館開幕，深耕七期住戶商圈並調整商品組合，預計將逐年成長，而誠品南西店營收與獲利皆創新高，增加周邊商圈繁榮，來客數成長10%。

誠品松菸店內24小時書店自去年1月投入營運，藏書量等同首間24小時敦南書店，是展現誠品品牌整體營運模式最完整的場域，伴隨大巨蛋開幕與園區人流大幅增加，誠品生活松菸113年獲利實現翻倍成長。（編輯：張均懋）1140521