全球最大燒肉旗艦園區「碳佐麻里」 台南開幕

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（中央社記者張榮祥台南7日電）號稱全球最大燒肉旗艦園區「碳佐麻里」今天在台南市南區開幕，總投資額逾新台幣20億元，占地2.3公頃，預定2025年第1季更將迎來「誠品生活 台南」進駐。

在台南市長黃偉哲、財政部國有財產署長曾國基見證下，「碳佐麻里」燒肉旗艦園區今天在南區中華西路1段、新興路口開幕，也將創造500個以上就業機會。

黃偉哲指出，「碳佐麻里」是台南美食界明星之一，此次擴大營業又結合南台灣最大「誠品生活」，吃燒肉滿足味蕾之餘，還能到誠品充實精神糧食，讓身心靈得到滿足。

黃偉哲表示，「碳佐麻里」燒肉旗艦園區透過官方、民間合作及台南市政府媒合，活化公有土地，也為台南帶來經濟發展新動能。未來市府將兼顧維持國有土地活化、商業促進和民眾權益，共謀市民福祉。

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市府新聞稿指出，「碳佐麻里」燒肉旗艦園區涵蓋「碳佐麻里精品燒肉」、「天鍋麻辣鴛鴦鍋」，提供810個座位數，2025年第1季也將進駐「誠品生活 台南」，打造全新生活及餐飲體驗。

「碳佐麻里」燒肉旗艦園區鄰近安平港、台86快速道路、國道1號、3號、台南機場、奇美博物館、安平老街等，交通網路四通八達，聯外交通便捷，園區匯聚多樣品牌，滿足顧客需求。（編輯：謝雅竹）1131207