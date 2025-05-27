國巨股東會通過配息20元 陳泰銘之女陳少喬新任董事

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）被動元件大廠國巨今天上午召開股東會，董事長陳泰銘親自主持，會中通過每股配發股息新台幣20元，國巨股東會也通過增選董事2席案，其中陳泰銘雙胞胎女兒之一陳少喬，以士亨興業法人代表身分獲選董事，此外瓦城集團董事長徐承義獲選獨立董事。

根據資料，陳少喬畢業於美國賓州大學經濟學系，曾任瑞銀投資銀行分析師、奇力新電子總經理特助、國巨資深協理等職，現任寰邦科技董事、旭泰新股份有限公司董事等。

5月23日國巨集團關係企業凱美改選董事，陳少喬以寰泰公司代表人當選凱美新任董事。

陳少喬與妹妹陳少曼皆熱愛衝浪運動，陳少喬在衝浪聖地展現矯健身姿的動態，也不時為媒體報導焦點。

陳泰銘在致股東營報告書中指出，國巨具備穩健性與韌性，得以在動盪的全球經濟與地緣政治環境中，靈活應對並持續領先，把握人工智慧（AI）與電動車（EV）市場商機。

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展望今年營運，陳泰銘指出，持續達成年度營收及獲利目標，拓展歐美日等高階市場，此外持續推動有機成長與併購策略，整合近期收購的高階溫度感測器事業部（Heraeus Nexensos GmbH）與高階感測器事業體業務（Telemecanique Sensors），發揮綜效，同時透過策略性併購擴大平台規模。

陳泰銘表示，國巨集團同時在電阻、電容、電感三大被動元件領域布局，擁有電子零組件與服務供應通路，產品組合也延伸至電路保護元件、無線元件與感測器等，未來擴大利基產品比重及全球營運規模，鎖定車用、工控、航太、智慧醫療、AI、5G、物聯網（IoT）等高階終端應用。（編輯：楊凱翔）1140527