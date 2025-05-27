國發會拚雙語環境深入生活 助攻商圈夜市英語力

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會偕同中央各部會及地方政府力推友善雙語環境，除了將公共服務及活動融入雙語元素為推動重點，並輔導夜市、商圈或店家建置雙語環境，形塑商圈觀光亮點，其中寧夏夜市便是指標案例。

國發會今天舉行雙語政策記者會，說明階段性成果。國發會指出，為了實踐總統賴清德於2024年5月20日就職演說揭示的「未來的台灣會有更好的競爭力和雙語力」願景，並配合全球攬才與留才目標，國發會偕同中央各部會及地方政府力推友善雙語環境，除了培育台灣人才與國際接軌，也讓台灣朝向國際宜居國家邁進。

國發會表示，雙語銀行、公共運輸及道路標示雙語化，涉外的文書及證照、官網資訊、法規與政府招標文件的英譯等，已經具有相當量化成果。

除此之外，今年6月至年底，將以公共服務及活動融入雙語元素，營造英語體驗場域為推動重點。國發會與台東縣政府合作「台東池上慢城雙語計畫」，融合數位遊牧與雙語政策精神，於6至8月舉辦「池上慢城雙語友善市集」，展現客家與原住民族在地特色，8至9月辦理「慢城雙語小旅行」強化外籍旅客的在地體驗。

此外，外國人來到台灣，多會走訪特色商圈、夜市，國發會表示，將推動雙語夜市、商圈，並規劃擴散模式，以促成全國夜市、商圈雙語服務高質化發展。

國發會官員舉例，寧夏觀光夜市是北部知名夜市，外國觀光客造訪頻率很高，因此夜市商家非常積極，主動聯繫政府單位希望了解提升英語力等資源，國發會與經濟部給予協助，導入AI學習資源與雙語教材，讓攤商進行菜單翻譯，並強化日常英語能力，這也有助於促進在地商業與國際接軌。

國發會官員指出，政府已將雙語標示列入優良市集及樂活名攤星級評核機制，目前有25處夜市建置雙語環境、雙語招牌及雙語菜單，如寧夏夜市提供雙語線上預訂服務，經濟部實地評核優良市集及樂活名攤後，寧夏夜市也獲得5星評鑑。

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國發會表示，會持續輔導夜市、商圈或店家，建置雙語設施，如雙語標示及招牌、 推動雙語菜單、雙語（數位）導覽、Line@平台、QR code、雙語服務人員等，並將雙語環境建置項目納入全國商圈獎項評比，形塑商圈觀光亮點。

展望未來，國發會表示，將持續偕同各部會、地方政府及民間團體，共同執行友善雙語環境策略，不只提升產業競爭力，也有助於支持全球攬才計畫，吸引40萬產業人才。（編輯：林淑媛）1140527