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搶億元高資產商機 金管會准永豐銀開辦財管2.0

2025/5/29 16:41
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（中央社記者羅元駿台北29日電）金管會今年3月已全面開放銀行辦理財管2.0業務，今天宣布核准永豐銀行開辦，成為台灣第16家獲准搶進億元級富豪商機的銀行。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，後續修正部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目的分階段放寬。

金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會表示，永豐銀已就辦理本項業務的客戶適合度管理、投資商品適配性檢核、市場研究、金融商品研發、專業人才培育等面向提出具體規畫，並建立責任地圖，強化董事會督導管理責任，以形塑良好企業文化並落實公平待客與公司治理。

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王允中說，金管會將持續關注財管業務的發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構持續提升財富管理人才及系統投資，並提供客戶多樣化及客製化的金融商品及服務。

若計入永豐銀獲准開辦財管2.0業務，目前已有16家業者可經營億元級高資產市場，另有3家銀行申請審核中。（編輯：潘羿菁）1140529

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王允中
金管會：15家金融機構申請進駐高雄專區 6月底前公布12家銀行無障礙措施訪查合規 金管會今年持續辦理
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