國發會幸福職場走在政府前端 放寬遠距辦公彈性上下班

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）國發會實施「幸福職場」計畫，今年起諸多新制上路，在平衡工作與生活方面，實施週五及連假前最後一個工作日「擴大彈性上下班」，放寬每月「遠距辦公1日」，提倡週五及假日不加班，並打造和諧共榮環境，走在政府部會前端，甚至吸引經濟部前來觀摩。

國發會今天舉行「讓幸福成為職場日常，國發會準備好了」記者會，主任秘書張朝能表示，主委劉鏡清來自業界，上任後希望將民間部門幸福職場的作法帶至公部門，推動幸福職場計畫，並於今年起陸續實施。

國發會推動「幸福職場」計畫，透過腦力激盪及全體員工「幸福來許願」活動，廣納心願清單，規劃以「塑造和諧共融環境」、「平衡工作與生活」、「優化專業與知能」、「提升成長及成就感」等4大優化措施，並自今年起陸續實施，展現對員工福祉與工作環境的重視。

其中「平衡工作與生活」有3大亮點，一是實施週五及連假前最後一個工作日的「擴大彈性上下班」，以利員工返鄉及週末從事社交休閒旅遊活動，適度降低請假需求及交通時間成本，實施至今，8週已有260人次運用，頗獲好評。

第二，因應少子女化及高齡化趨勢，平衡工作與家庭，放寬每月「遠距辦公1日」申請程序，讓員工可以兼顧緊急且短期照護家庭需求，例如今年勞動節，有員工因為小孩就讀的私幼不收托，但有工作待完成，經主管同意改以遠距辦公。

國發會在疫情之前，就已經有遠距辦公的機制，如今進一步放寬。國發會人事室主任陳惠娟說明，今年再度放寬制度及適用對象，增加適用條件，包含配偶身心障礙、重大傷病，有3歲以下子女也放寬至12歲以下，照顧孫子女、尊親屬也適用，讓員工上班同時，可兼顧家庭照護需求。

第三，為了倡導節能減碳與友善職場文化，國發會提倡週五及假日不加班，主管在週五及例假日前，盡量不交辦業務或指派加班。

硬體方面，國發會指出，目前寶慶與濟南2個辦公區公共空間均布置溫馨沙發區，打造國發咖啡館，提供免費咖啡，2個辦公區也分別設立高腳桌椅共享辦公區，員工可以攜帶公務筆電，在開放、明亮的空間互相討論與交流；此外，於濟南辦公區增設跑步機，並延長上下午健康操時間至15分鐘，營造放鬆、健康的辦公氛圍。

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張朝能表示，劉鏡清向經濟部提及國發會的幸福職場計畫後，經濟部也有派人前來觀摩。

「提升成長及成就感」面向，國發會也放寬職務歷練規定，讓員工有更多學習與輪調機會，同時針對重大創新政策與法案，增訂「即時獎勵制度」，由主責單位提報有功人員，經核定後列為績優人員，不限原有每季評選名額，進一步激勵員工表現。（編輯：楊蘭軒）1140603