台積電開盤觸千元大關 台股漲逾百點越過21700點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰、潘智義台北5日電）美科技股那斯達克、費半指數均上漲。台積電今天開盤觸及千元大關，上漲10元，帶動台股早盤上漲逾百點，越過21700點關卡。

觀察權值股表現，鴻海在平盤156元至157元之間遊走；聯發科跌35元至1240元。

台積電美國存託憑證（ADR）勁揚2.4%，重返200美元大關收202.4美元，激勵台積電今天在台股市場開盤觸千元大關，漲10元，漲幅1.01%，市值新台幣25.93兆元，力拚站穩千元，早盤最高對台股貢獻約79點。

台積電股價在今年1月7日盤中觸史上新高1160元，當時市值首度突破新台幣30兆元，之後受到中國人工智慧（AI）DeepSeek應用崛起、AI硬體需求市場雜音干擾，台積電股價走勢震盪，3月中旬後千元大關失守。

4月上旬美國總統川普投下對等關稅震撼彈，市場擔憂半導體關稅影響，台積電股價一路下滑，最低觸780元，市值大幅滑落至20.22兆元。

透過 Google News 追蹤中央社

4月下旬後川普釋出對中關稅戰緩和訊號、暫時調降對中關稅，加上AI晶片大廠輝達（NVIDIA）陸續宣布，在美國和沙烏地阿拉伯投資AI超級電腦和AI基礎建設，美系雲端服務供應商（CSP）陸續重申對AI投資規模不減，台積電股價一路反彈，5月15日盤中觸千元大關，之後區間震盪。

6月4日台積電股價大漲40元，是5月2日後最大漲點，終場收990元，漲幅4.21%，今天挑戰站穩千元大關。（編輯：楊蘭軒）1140605