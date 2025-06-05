外資5月淨匯入近127億美元 2021年以來單月最大

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（中央社記者羅元駿台北5日電）金管會今天公布，外資5月單月淨匯入126.68億美元，是2021年以來單月第1大淨匯入。官員分析，外資淨匯入主因是上市櫃公司4月營收較去年同期成長15.37%，以及美國關稅政策暫緩、台股回穩。

金管會今天公布外資及陸資淨匯出入動向，今年5月單月淨匯入126.68億美元，寫2021年以來單月第1大匯入、同期第1大淨匯入；今年前5月淨匯入104.17億美元，也是2021年以來累計淨匯入同期第4大。

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金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會說明，國內全體上市公司4月營收較去年同期成長15.37%，獲利情況不錯；另外，美國總統川普宣布暫緩高額對等關稅、股市回穩，台股加權指數5月也在2萬點左右，都是外、陸資淨匯入主因。

金管會同步公布，截至今年5月31日，外資及陸資賣超上市股票達新台幣4536.97億元、買超上櫃股票248.67億元，合計外資及陸資投資上市櫃股票賣超4288.3億元。（編輯：張均懋）1140605