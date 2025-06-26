新台幣強漲2.26角改寫逾3年新高 上演29元保衛戰

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）中東情勢緩和，市場對美國聯準會降息預期升溫，均提振風險偏好情緒，熱錢大量湧入，外資與出口商連袂拋匯，引爆新台幣猛烈升勢，今天以29.165元收盤，強漲2.26角，改寫逾3年新高。29元整數關卡近在咫尺，央行是否加強防守關鍵價位，受到矚目。

美國聯準會官員釋出偏鴿訊號，點燃市場降息預期，美元指數破底，非美貨幣強勁走升，新台幣兌美元升值氣焰高漲，今天以29.36元開出後，接連突破29.3、29.2元價位，盤中最高觸及29.122元，狂漲2.69角。

外匯交易員指出，眼見新台幣升勢再起，美元買盤轉趨觀望，外資、投信同步匯入，出口商月底拋匯壓力較重，也積極進場，進一步將匯價拱上高點。

今天匯市交投熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額爆出32.075億美元的巨量，也是5月6日以來的最大量。

值得注意的是，今天新台幣匯率在上午10時過後，升幅迅速擴大，市場傳聞，央行希望大型出口商可以在10時過後再拋匯，避免一開盤匯價急漲，強化升值預期。匯銀人士證實有此事，但並非每家銀行都有接到通知。

匯銀人士指出，近期央行除了盤中調節，也會致電大型出口商、匯銀，希望分散拋匯，避免集中拋匯，反而助長升勢。

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新台幣匯率連3升，累計已升值5.69角或1.9%。外匯交易員直言，原本市場認為央行可能在29.5元、29.2元幾個關鍵價位加強防守，沒想到輕鬆闖過，新台幣馬上面臨29元保衛戰，接下來先關注央行在29元整數關卡是否有明確表態。

根據央行統計，美元指數下挫0.9%，帶動亞幣全面上漲，日圓強升0.87%，漲幅冠居亞幣；新台幣升值0.77%，緊追在後；韓元升值0.59%，新加坡幣升0.48%，人民幣小漲0.06%。（編輯：張良知）1140626