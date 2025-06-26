加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台灣隊小馬亞太青棒賽奪冠 7月赴美參加世界賽
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率
首頁 / 產經

新台幣強漲2.26角改寫逾3年新高 上演29元保衛戰

2025/6/26 18:10（6/26 18:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美元和新台幣紙鈔。（中央社檔案照片）
圖為美元和新台幣紙鈔。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北26日電）中東情勢緩和，市場對美國聯準會降息預期升溫，均提振風險偏好情緒，熱錢大量湧入，外資與出口商連袂拋匯，引爆新台幣猛烈升勢，今天以29.165元收盤，強漲2.26角，改寫逾3年新高。29元整數關卡近在咫尺，央行是否加強防守關鍵價位，受到矚目。

美國聯準會官員釋出偏鴿訊號，點燃市場降息預期，美元指數破底，非美貨幣強勁走升，新台幣兌美元升值氣焰高漲，今天以29.36元開出後，接連突破29.3、29.2元價位，盤中最高觸及29.122元，狂漲2.69角。

外匯交易員指出，眼見新台幣升勢再起，美元買盤轉趨觀望，外資、投信同步匯入，出口商月底拋匯壓力較重，也積極進場，進一步將匯價拱上高點。

今天匯市交投熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額爆出32.075億美元的巨量，也是5月6日以來的最大量。

值得注意的是，今天新台幣匯率在上午10時過後，升幅迅速擴大，市場傳聞，央行希望大型出口商可以在10時過後再拋匯，避免一開盤匯價急漲，強化升值預期。匯銀人士證實有此事，但並非每家銀行都有接到通知。

匯銀人士指出，近期央行除了盤中調節，也會致電大型出口商、匯銀，希望分散拋匯，避免集中拋匯，反而助長升勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新台幣匯率連3升，累計已升值5.69角或1.9%。外匯交易員直言，原本市場認為央行可能在29.5元、29.2元幾個關鍵價位加強防守，沒想到輕鬆闖過，新台幣馬上面臨29元保衛戰，接下來先關注央行在29元整數關卡是否有明確表態。

根據央行統計，美元指數下挫0.9%，帶動亞幣全面上漲，日圓強升0.87%，漲幅冠居亞幣；新台幣升值0.77%，緊追在後；韓元升值0.59%，新加坡幣升0.48%，人民幣小漲0.06%。（編輯：張良知）1140626

延伸閱讀
新台幣匯率升勢猛烈 政院：持續關注並做好因應機械公會：台幣獨強業者哀鴻遍野 盼關稅越低越好台積電子公司現增100億美元 降低外匯避險成本美國原油庫存下降 國際油價上揚
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
48
更多編輯台推薦新聞：