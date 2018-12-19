郭台銘提新百年醫療工程 盼治療癌症成為可能

台大癌醫中心醫院19日晚間舉行落成感恩晚會，永齡健康基金會創辦人郭台銘（右3）與台大癌醫院長鄭安理（左起）、前台大校長李嗣涔、楊泮池、台大醫學院長張上淳（右起）及台大代理校長郭大維共同出席。中央社記者裴禛攝 107年12月19日

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台大癌醫中心醫院今天落成，永齡健康基金會創辦人郭台銘提出新百年醫療工程的理想，強調科技進步，未來治療癌症成為可能，台大癌醫中心可望成為抗癌重鎮。

台大癌醫中心醫院在永齡健康基金會創辦人郭台銘簽約捐贈後經歷10年，今天落成進入台大癌醫團隊內部試營運階段，預計在明年7月4日正式開院服務。台大癌醫中心醫院今天晚間舉行感恩晚會。

郭台銘致詞指出，感謝台大醫院，今天心情很複雜，因為亡妻林淑如、胞弟郭台成，先後因為乳癌和血癌離世，今天參觀醫院，想起初衷，心中不再傷痛。

他說，台大癌醫中心將成為患者和家屬希望，他代表亡妻和胞弟感謝曾經參與建設的人們，他也感謝各界共同參與相關建設。

郭台銘說，今天是亡妻68歲的冥誕，林淑如在做化療時，希望穿一套正式的禮服照相，現場郭台銘也將相關禮服照曝光。

他說，親人因癌離世，刻骨銘心難以忘懷，雖然親人過世，他在台灣協助成立「台成幹細胞中心」，在血癌治療上有很大進展，搶救了超過500名的血癌患者。明年台成幹細胞中心也將進入台大癌醫中心醫院。

郭台銘說，無時無刻都在懷念亡妻，也會深思金錢能帶來什麼。他認為，只有健康的生活、家庭與工作環境，才能帶來真正健康的幸福。

他指出，科技進步，讓抗癌從現在的不可能，未來成為可能，台大癌醫中心只是一個開始，未來新的科技和醫藥，可讓癌症治療成為可能，台大癌醫中心可望成為抗癌重鎮。他也認為，未來乳癌治療可能會有很大的突破。

台大癌醫中心醫院是郭台銘對台灣大學實體捐贈案中的一部分，目前台大醫院專業癌症照護病床只有138床，未來台大癌醫正式營運時，可提供550床，增加近4倍，同時將搭配其它智能及輻質治療等。

郭台銘也提出「新百年醫療工程」的理想，願承繼當年王永慶以企業家貢獻醫療界成為推手的精神，將華人抗癌及醫療的發展結合科技與人文，創造華人醫療發展的輝煌。

台大癌醫中心醫院為地上15層、地下4層建築物，涵蓋住院照護、細胞治療中心、病人中心、預防醫學中心、門診治療、實驗研究等，預計明年7月正式對外營運。（編輯：張良知）1071219

台大癌醫中心醫院在永齡健康基金會創辦人郭台銘簽約捐贈後經歷10年，19日舉行落成感恩晚會，預計在明年7月4日正式開院服務。中央社記者裴禛攝 107年12月19日