旅遊注意 柬埔寨境外移入登革熱暴增7倍

疾管署副署長莊人祥21日表示，107年自柬埔寨境外移入登革熱病例比去年明顯增加，從8例暴增到66例，增7倍之多，是境外移入登革熱最多國家。（疾病管制署提供）中央社記者陳偉婷傳真 107年12月21日

（中央社記者陳偉婷台北21日電）柬埔寨登革熱疫情嚴峻，疾管署副署長莊人祥今天說，今年自柬埔寨境外移入登革熱病例比去年明顯增加，從8例暴增到66例，增7倍之多，也是境外移入登革熱最多國家。

衛生福利部疾病管制署疫情監測資料顯示，國內今年截至12月20日，累計登革熱境外移入病例330例。感染國家以柬埔寨66例為多（去年總病例數僅8例），其次為越南62例（去年總病例數104例）及菲律賓56例（去年總病例數39例）。

此外，馬來西亞、泰國、印尼、緬甸、新加坡及寮國等東南亞國家亦均有登革熱境外移入病例進入國內。

疾管署副署長莊人祥表示，今年台灣民眾到柬埔寨旅遊人數比去年增加，且根據國際媒體報導，柬埔寨登革熱今年截至12月10日，累計逾1萬5000例，其中16例死亡，病例數約為去年的1.5倍。

柬埔寨疫情主要區域包含首都金邊及暹粒，由於氣候不穩定導致首都金邊等地區在登革熱防治上面臨挑戰。台灣今年自柬埔寨境外移入的66名病例中，大部分（61例）為本國籍人士。去年整年柬埔寨境外移入登革熱僅8例，今年病例增加7倍之多。

目前登革熱旅遊疫情建議等級列為第一級注意（Watch）國家包括柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南及斯里蘭卡。

莊人祥表示，由於元旦連續假期、寒假及農曆春節將接續到來，國人往來國內外機會增加，提醒計畫前往登革熱流行國家旅遊、經商或探親的民眾，應落實防蚊措施，以降低感染風險。

疾管署提醒，民眾前往東南亞等登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍等；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。（編輯：黃于）1071221