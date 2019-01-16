評中國非洲豬瘟疫情 OIE籲資訊透明化

（中央社記者曾依璇巴黎16日專電）台灣謹慎防堵非洲豬瘟傳入境內，世界動物衛生組織表示，防疫措施有賴各國在衛生狀況上的透明度，所有成員都要通報與境內正在發生疫情有關的動物檢疫資訊，供國際社會取得。

非洲豬瘟在中國多省蔓延，這種疾病對豬隻致死率可達100%，目前缺乏有效預防疫苗，若一國豬隻被感染，很可能重創相關產業。

世界動物衛生組織（OIE）回覆中央社記者詢問時表示，非洲豬瘟疫情發展令全球許多獸醫單位及動物衛生專家擔憂，為因應現況，需要各國當局、畜牧業者、運輸業者及商家的留意和行動，旅客也有責任。

世界動物衛生組織呼籲所有國家警戒，採取預防措施，分析風險，管制任何可能傳染疫病的管道。

在未染疫病的國家，預防工作在於足以確保帶病豬肉不會進入國界的生物安全政策，從疫區出發的飛機、船、汽車等運輸工具上蒐集而來的食品廢棄物要正確銷毀，並管制非法從疫區進口活豬或豬肉製品的行為；若發現一個或多個地區感染，要盡快採取國內及跨境措施，遏止疫情蔓延。

世界動物衛生組織表示，防疫措施有賴各國在衛生狀況上的透明度，組織內的182個成員必須通報與境內正在發生疫情有關的動物檢疫資訊，讓國際社會取得。

總統蔡英文1月4日前往金門視察防疫措施時曾說，到當時為止都未收到中國方面依照相關協議提供的疫情資訊。

此外，世界動物衛生組織鼓勵豬隻相關產業的各團體、野生動物管理單位及商家之間建立協調機制，以更有效預防及偵測病灶；世界動物衛生組織隨時支援成員預防動物疫病，尤其是豬科動物，可協助加強因應非洲豬瘟入侵或控制疫情蔓延。

世界動物衛生組織表示，光是過去5個月來，就在亞洲舉辦了十多次會議和區域性的培訓研討會，尤其是在中國、蒙古和菲律賓，在有病例的歐洲和非洲也開過很多次會，目前未有病例的美洲地區也很積極預防，這些密集的努力從2018年8月在中國出現第一起非洲豬瘟病例以後就開始了。

面對非洲豬瘟這種可能對社會及經濟造成重大影響的疾病，世界動物衛生組織提醒國家之間跨境合作的重要性，並呼籲成員遵守全球跨境動物疫病管控架構計畫（GF-TADs）的建議，組織很快會提供一套可用於預防行動的宣導工具。（編輯：林憬屏）1080116