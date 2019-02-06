手工肥皂選購 原味原色最好

（中央社記者韓婷婷台北6日電）標榜手作、天然的手工肥皂愈做愈精美，台灣師範大學化學系教授吳家誠說，手工肥皂以原色原味最好，香氣、顏色太過鮮濃的手工皂恐怕已「不天然」了。

吳家誠說，手工皂標榜用料天然無毒，有些甚至會拿「食材」來做原料，不過天然香氣或色澤通常無法持久，顏色或香氣太過鮮濃或持久的手工皂，在製作過程可能加了化學合成的添加物。

吳家誠說，別以為使用天然原料，成品就是天然的，只要添加人工化學反應，天然的，就變人造的了，還有些手工皂宣稱添加具特殊效果的原料，例如酵素、玻尿酸等，但手工皂的酸鹼值以及製造過程中的溫度變化，都會影響這些添加物成效，消費者不必太過迷信。

他表示，肥皂與清潔劑的製作都是簡單的化學合成反應。肥皂是脂肪酸的鹽類，具有長的碳氫鏈，在鏈的尾端具有結合了金屬離子性的羧酸官能團，長碳氫鏈具疏水性，羧酸與金屬離子具高親水性，這樣的雙重特性，使肥皂分子可與疏水的油汙作用，並輕易的溶解在水中，甚至形成包覆油汙的微胞（micelles) ，更藉由水的溶劑特性與清洗作用，達到除汙的目的。

肥皂的合成通常使用植物油或是動物性油脂，在受熱的情況下加入強鹼水溶液，進行鹼性水解(hydrolysis)的皂化反應（saponification)，然後加入氯化鈉或鉀等鹽類物質，形成長碳氫鏈的脂肪（羧）酸鹽，即肥皂的主成分。

因此，植物油與動物性油脂的良劣，關係成品肥皂的品質，製作過程必須注意加熱的過程與時間、強鹼分量、以及反應後殘餘鹼的中和，避免成品肥皂的鹼性過強，也要設法去除合成反應中的副產物甘油（丙三醇），這些都需要在事前仔細計算，重複測試並掌控所有可能的變數。（編輯：張良知）1080206