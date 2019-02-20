台中市發現首例境外移入茲卡病毒

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市今天出現首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，台中市衛生局表示，市府防疫團隊已完成活動地孳生源清除和化學防治工作，並將持續進行健康監測。

衛生局指出，這名病例於5日至15日隨同父母親返越南探親，15日由台中機場入境，經發燒篩檢站攔檢，血液檢體經疾管署實驗室檢驗後，確認感染。

依據疾管署國際疫情監測資料顯示，東南亞、南亞、中南美洲暨加勒比海地區、非洲等蚊媒傳染病流行地區，持續有登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒感染症等病例發生。

衛生局表示，茲卡病毒與登革熱病毒同為黃病毒的一種，也是由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播的蟲媒性疾病，感染者可透過性行為把病毒傳給其性伴侶；由於一般成人感染後症狀輕微，但孕婦感染茲卡病毒後，可能導致胎兒小頭畸形或死亡。

衛生局指出，根據每週派員至各區執行區里病媒蚊密度調查結果顯示，今年至2月20日止，全市625里中已調查了126里，布氏指數2級以上計有46里，已由環保局、區公所及里辦公室共同加強孳生源清除工作，並完成複查，以避免病媒蚊指數過高。

防治茲卡病毒感染症的不二法門就是徹底清除病媒蚊孳生源，衛生局提醒，民眾如離開茲卡病毒流行地區後，請落實暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套），以及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少3週，確保安全。（編輯：吳佳穎）1080220