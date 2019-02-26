助教師安心教性平 民團與法扶會合作供法律諮詢

（中央社記者王揚宇台北26日電）性別平等教育大平台等單位今天表示，近年推動性別平等教育遭人打壓，更有教師受威脅，呼籲各界別再違法侵害教師教學自主，也與法扶會合作，提供教師相關法律諮詢服務。

性別平等教育大平台、法律扶助基金會、司法改革基金會、台灣性別平等教育協會、台灣人權促進會等單位今天召開「老師不要怕，性平安心教：下一代性平教育不能等」記者會。

性別平等教育大平台發布新聞稿指出，性別平等教育法施行至今近15年，但近年來，性別平等教育的推動卻持續受到極大的打壓與干預，在教育現場依法落實教育的老師，更常遭遇騷擾、威脅，造成性平教育與友善校園的落實遇到極大阻礙。

性別平等教育大平台表示，在去年底「禁止國中小實施同志教育」的公投案通過後，這類干預教師專業自主的問題愈發嚴重，而教育部已聲明，根據性別平等教育法、教師法等相關規定，重申法律對教師專業自主的保障與支援。

性別平等教育大平台希望，特定立場人士與團體不要再違法侵害教師專業自主與學生學習權益，讓教師安心教性平教育，而公民團體也與法扶會合作，於助人者專線（412-8518）提供有關教師推動性別平等教育的法律諮詢服務，盼讓台灣的法治與教育理念一同落實。

法律扶助基金會執行長周漢威說，性平教育是法定義務，而性平教育的出發點是對人的身體及性別意識的尊重；教師在教學上若碰到性平相關法律問題，或有學生遭受到性侵害、性霸凌、性騷擾等狀況時，法扶會將提供意見讓老師參考。（編輯：郭萍英）1080226