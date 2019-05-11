手術醫材消毒再用行不行 衛福部：視業者申請

（中央社記者張茗喧台北11日電）有醫院將一次性手術醫材重複消毒、使用，引發爭議。衛福部表示，醫材是否能重複使用，全看業者申請與否，因此多數國家對於一次性醫材重複使用都持開放態度，並訂有相關指引。

媒體日前報導，有多家醫院重複使用一次性手術醫材，引發各界譁然，今天再爆有醫院將上一位患者沒用完的紗布、縫線等手術醫材，消毒後再提供給下一名患者使用。

衛生福利部醫事司長石崇良受訪時表示，沾過上一位患者血液的紗布、縫線當然不能繼續使用，但若是一次開封一大包紗布，剩下沒用過的紗布經過消毒再次使用，確實有討論空間。

石崇良指出，據了解，國際上針對一次性醫材的規定各不相同，美國食品藥物管理局（FDA）、歐盟都曾針對一次性醫材再次處理使用的規定訂出指引，荷蘭、比利時、葡萄牙、德國等歐盟國家都同意再次使用，英國、西班牙則是不建議，只有法國是絕對禁止。

石崇良表示，多數國家對於單次使用且價格昂貴的醫材只有少數嚴格禁止，且許多廠商申請許可證時，基於成本及營利考量，不願意提出可以再次使用的證明文件，讓明明可重複使用的醫材只能單次使用。

石崇良強調，台灣目前對於一次性醫材並無訂定相關指引，下週二（14日）下午將召集感染控制專家、相關醫學會及消費者團體，討論出一致性的管理規則。

一名因事涉敏感、不願具名的感染科醫師表示，許多廠商為了利潤，只在乎做出來的醫材能用就好，根本懶得花時間、花錢研究是否可消毒後再使用，申請許可證時便以「一次性使用」來申請。

不過，若同款產品競爭對手多，一次性使用、可重複使用的產品價格相當，有些醫院基於成本考量就會選擇可重複使用的，這時廠商可能就會著手將產品改為可重複使用，以增加競爭力。

至於紗布是否適合重複使用，這名醫師指出，紗布一開封可能會有細菌孳生，醫院雖然經過殺菌程序再提供給下一位患者使用，但目前並沒有相關研究證實，到底能殺掉多少細菌，是否會有無法殺菌的死角等，還是建議使用小包裝的較安全。（編輯：管中維）1080511