今年首例日本腦炎高雄現蹤 6旬翁發病昏迷

（中央社記者張茗喧台北17日電）疾管署今天公布今年首例本土日本腦炎病例，高雄60多歲男性疑出遊時遭病媒蚊叮咬，出現發燒、抽搐症狀，目前昏迷住院中，提醒民眾避免在黃昏、黎明時段出入水稻田、豬舍地區。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布，疾管署防疫醫師林詠青受訪時表示，該患者1日出現發燒、頭痛、抽搐及意識不清等症狀就醫並收治住院，其後個案因症狀持續且意識改變，4日由院方通報後轉院治療，並於今天檢驗確診，目前意識昏迷在加護病房治療中；同住的1名家人日前也出現疑似症狀，現已康復，仍有待進一步檢驗。

林詠青表示，該名患者近期沒有旅遊史，相關疫苗接種史不詳，進一步調查發現，個案在潛伏期間曾至大寮區友人家和鳳山區自然遊憩場所，附近約2至3公里內有豬舍、肉品市場及多處水稻，研判可能是出遊時遭病媒蚊叮咬。

林詠青指出，日本腦炎為蚊媒傳染病，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，根據過去經驗，多達99%民眾感染後不會有症狀，僅1%會出現症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等症狀。

林詠青說，一旦出現症狀，致死率約20至30%，目前並無有效治療方法，只能以支持性療法治療；此外，患者即便痊癒仍有30至50%機會出現肌肉無力、肌肉張力異常等後遺症，孩童可能導致智力發展異常。

他強調，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，每年平均出現20至30例個案，各縣市都曾出現散發病例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，切勿掉以輕心。

林詠青指出，預防日本腦炎最有效的方法就是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，避免因感染衍生嚴重後遺症；成人如住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，可前往旅遊醫學門診自費接種。

他也提醒，日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，民眾應儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動。（編輯：吳協昌）1080517