南韓新雙層公車 充一次電可跑300公里

（中央社記者姜遠珍首爾30日專電）南韓現代汽車公司在京畿道高陽市一山KINTEX國際展館舉行的國土交通技術大展，首次公開一次充電最多可行駛300公里雙層電動豪華公車。

南韓「東亞日報」今天在商業版指出，現代汽車從2017年12月開始，以18個月時間完成由國土交通部支援的韓國型大容量雙層電動公車的課題，開發這輛車。

報導指出，推出的雙層電動公車，車身全長12.99公尺、全高3.995公尺、全寬2.49公尺。除司機外，乘客可以乘坐70人（一層11個座位、二層59個座位）。公車第1層的出入口設置得很低，並引進可搭乘輪椅的電動傾斜板，使弱勢族群能夠更方便乘坐。車內還有兩個輪椅固定空間。

現代汽車將雙層電動公車配備384千瓦的高容量、高效率水冷式鋰聚合物電池，一次充電後行駛距離約為300公里。完全充滿電需要72分鐘。

報導指出，此外，為了保障乘客的安全，這輛車還配備車輛動態控制（VDC：Vehicle Dynamic Control）功能等，幫助駕駛者掌握預期的駕駛方向，保持車輛控制力。（編輯：陳永昌）1080530