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感染日本腦炎 高市一婦女死亡

最新更新：2019/06/18 19:35

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市衛生局今天證實有4例日本腦炎確定病例，其中一名獨居左營區的50多歲女性於5月中旬出現頭痛等症狀，經就醫治療，日前病情惡化死亡。

衛生局指出，4例確定病例，感染地在大寮區、美濃區各1例及左營區2例，年齡都在50到60多歲，未接種過疫苗，發病日都在5月，目前1名已出院、2名住院治療中，1名住左營區的女性已死亡。

衛生局指出，死亡個案於5月11日出現頭痛、5月23日意識改變、噁心、嘔吐，後來病況未改善轉醫學中心加護病房，仍未能挽回她的生命。

衛生局於5月17日完成左營區因應日本腦炎防疫措施公告，針對個案疑似感染地點警戒範圍內執行病媒調查，並於周邊畜牧場及高風險場域懸掛捕蚊燈進行日本腦炎病媒蚊密度監測作業，於6月5日到17日捕獲56隻三斑家蚊。

衛生局提醒左營區的醫療院提升日本腦炎警覺性，對疑似個案加強通報，嚴防疫情擴散。

日本腦炎每年5到10月為流行季節，6至7月為流行高峰期，衛生局說，最有效的預防方法是接種日本腦炎疫苗，呼籲家中如有15個月以上未做疫苗接種的嬰幼兒，應儘速施打。

日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬的吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾避免於病媒蚊吸血高峰時段，於畜舍等高風險環境附近活動，避免被病媒感染。（編輯：陳俊碩）1080618

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