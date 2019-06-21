器捐講緣分 每一次生死交會都是奇蹟

生死緣植愛系列報導2（中央社記者陳偉婷台北21日電）台灣器捐率在亞洲名列前茅，捐出的器官救人無數。每一次的生死交會都是奇蹟，因為啟動器捐的腦死判定並不容易。有爸爸忍住悲痛跟兒子說加油，才挺過腦判，完成遺愛人間心願。

「感謝尊敬的器捐天使，感謝器捐家屬，1月29日受贈給我腎臟移植，你的大愛給了我，保護著我，讓我能過正常的生活。腎臟受贈者永遠感恩你們全家人真愛。」一張張受贈者的感謝卡片，道盡器官捐贈的意義與價值。

台灣推動器官捐贈移植30多年來，已有5000多名器官捐贈者，他們捐出珍貴的器官救人無數，嘉惠成千上萬個家庭。除了醫療團隊的協助，捐贈者的大愛奉獻，捐贈家屬的無私及勇氣才是成就器捐善緣的關鍵。

成大醫院社工組長陳佩如受訪時說，捐贈者家屬是達成器捐的重要推手，當家庭面對生命最艱困的時刻，能放下自己的念頭，還願意去救別人，是生命中最動人的力量。尤其要器捐必須先經嚴謹的腦死判定過程，家屬一邊要承受親人即將離世的痛苦，也會擔心未能通腦判而空留遺憾。

陳佩如分享一個令她難忘的個案。19歲男性，因嚴重車禍傷重，命懸一線。他的爸爸2年前經歷喪妻之痛，又遇到兒子意外，神情焦慮，雙眼都是血絲，看的出來一夜未眠。陳佩如和協調師本來想開口問器捐意願，但看到爸爸的樣子，她們一句話都說不出口。

當天下午，這位父親突然找社工，主動表達想要兒子器捐。因為進加護病房看兒子前，他洗手時看到一張宣導器捐的海報，心想：「兒子這關可能過不了了，如果可以，要把器官捐出來助人。」

陳佩如說，但因兒子傷勢嚴重，很可能撐不過腦判，也擔心爸爸的決定做得太倉促，希望他回家先跟其他家屬討論。經過一夜的考慮，大家都有共識要「幫家屬圓夢」。隔日中午，爸爸簽了同意書，接下來就要看孩子能不能撐過腦判的考驗。

做腦判時，需要拿下病人的呼吸器，從氣管內管給予100%濃度的氧氣，再觀察體內的二氧化碳是否會刺激病人自主呼吸。在這過程中，病人可能因缺氧、血壓下降而死亡，為了避免這種情況，腦判就會中斷。

陳佩如說，當時爸爸就在兒子耳邊鼓勵：「今天要做腦判，你要加油喔！」升壓器已經到最頂點，無法再往上加，如果狀態不好，心臟就不能捐贈。但當時看到血壓一直往上爬，且心跳維持在1分鐘100多下，在場的醫護都覺得很不可思議。

陳佩如表示，後來聽孩子的姑姑說：「那個傻小子，平常就是這種個性，只要給他目標，就會往目標衝！」雖然捐贈者已經無法跟旁人互動，卻彷彿知道自己正在成就大愛，這也讓醫療團隊知道，照顧病人要帶著敬意。

經過2次腦判後，即進行器捐手術。陳佩如說，還記得那一天是中秋夜，手術一直進行到凌晨12時。結束時，手術房裡的醫護陪著遺體到太平間，爸爸把包在兒子身上的包巾打開，看看遺體的狀況，一邊流淚，一邊親了兒子，對兒子說：「你做得很好。」在場所有人為之撼動。

奇美醫院專任器捐協調師李玲嫻受訪時表示，有時候聽到一些人說，協調師就像是「禿鷹」，她會理解成「這些人誤會了，不了解器捐的意義」。器官從來都不是「勸」來的，而是家屬「轉念」後的無私與捨得。

李玲嫻也說，在向家屬詢問器捐意願時，關鍵其實是支持、撫慰與悲傷輔導，在過程中給家屬支持，很可能整個過程都不提器捐，如果器捐能成，也只是附加價值，不管家屬要不要捐，「都是好的決定」。

為了避免器捐爭議，腦判是非常嚴謹的腦死判定，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，做腦判時會先做神經學檢查，確定腦幹的反射都消失，且最關鍵是能不能自主呼吸。

為了要測試病人是否具有自主呼吸的能力，會給予嚴苛條件，讓病人在體內高濃度二氧化碳的情況下，測試腦幹會不會因此啟動呼吸，且整個過程會持續10分鐘。如果在此條件下，腦幹仍沒有啟動自主呼吸，就表示腦幹已失去功能。

同樣的腦判過程必須在間隔至少4小時後再做第二次，再次確認病人已經腦死。但很多有意捐贈者可能在腦判過程就撐不下去，氧氣、血壓狂掉，不得不中斷腦判。就算撐過腦判，也可能因為持續的低血氧、低血壓導致器官衰竭，影響器官的可用性。

此外，民眾也常疑惑，植物人能不能器捐；陳志金說，植物人大腦一般性功能喪失，但腦幹功能仍存在。此類病人沒有思考、記憶、認知、行為或語言能力，但可以維持自發性呼吸，心臟依然跳動，植物人無法捐贈器官。但植物人在心跳停止後，依其生前意願，仍可以器捐。（編輯：陳清芳/李亨山）1080621