失去孩子的父母 用愛與勇氣器捐的故事

器捐者劉振豪（右）19歲時遇車禍腦死，父親劉金山（右2）說，兒子出事的第2天，他心裡明白可能「沒有希望」，救不回來了，主動表示想要器捐，至少能用的器官，還能捐出來拯救其他人。圖為劉振豪全家福。（劉金山提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年6月21日

生死緣植愛系列報導1（中央社記者陳偉婷台北21日電）喪親的傷心難以言喻，但有一些父母，當孩子遭逢意外腦死時，忍住悲痛，決定器捐。因孩子的一部分留在人間，器捐的勇氣和愛，幫助其他垂危的病人，也修補父母破碎的心。

「我真的很感謝那些受贈者，幫我兒子保留這些器官。」捐贈者家屬劉金山在民國101年的某一天，突然接到來電，說兒子劉振豪車禍，情況相當緊急。他當時人在台北，兒子在嘉義，當他趕到醫院時，被醫師叫進手術室，才明白兒子傷得很重，肺部都已碎裂。

劉金山受訪時表示，兒子出事的第二天，他心裡明白可能「沒有希望」，救不回來了，主動表態想要器捐，至少能用的器官，還能捐出來拯救其他人。

當時醫院的移植小組來向劉金山及其他家屬說明，解釋可能會摘除的器官。劉金山的爸爸當時也在場，因愛孫心切，一聽到孫子的器官要被摘除，大喊了幾聲：「不捐了！不捐了！」但長輩難過的心情，沒有阻卻劉金山想在世上留下兒子器官的決心。

劉金山原本希望，兒子身上的器官能捐的都要捐出來；但因在加護病房急救了1週，使用很多藥物，器官也多已衰敗，最後捐出了眼角膜、皮膚和骨骼。

皮膚和骨骼是器官勸募難度較高的組織，不少家屬會擔心死者外觀受影響、身體會軟趴趴等原因，不願捐贈。

劉金山說，兒子做完器捐手術後送到殯儀館，葬儀社的人想幫忙清潔大體，一打開衣服發現，身上貼許多紗布，本來以為是燙傷。得知是捐贈皮膚後就跟家屬說：「這樣沒辦法幫他洗澡」，但劉金山沒多想，「皮膚都捐了，怎麼還會在乎有沒有洗澡？」

當時劉振豪還未滿20歲、出事前全家才剛拍過「全家福」照片，豈料轉瞬間生活全變調。劉金山說，當兒子在手術房裡動手術時，「心裡真的很難過，因為我知道，醫生在裡面不是救他，而是在取器官。」

但是，劉金山說，當手術結束，醫護人員從手術室帶出一箱箱的東西出來，「我知道那是我兒子身上的器官，突然感覺到有一股暖流，因為這些器官不會跟著遺體火化，而是會留在世上」，令他欣慰。

兒子離世後，劉金山悲痛沉悶，但想到兒子的器官還可救人，心情稍有寬慰。他感謝受贈者，因為他們的存在，兒子的器官可以繼續活著；他也希望受贈者們能好好照顧自己，就像劉振豪仍好好地受照顧一樣。

劉金山說，他不知道兒子會不會認同器捐的決定；但他記得，兒子離開後約1個月，他做了個夢，夢中他和兒子對談三句話。劉金山問兒子：「你知道你往生了嗎？」兒子說：「知道，我是回來看你們的。」

「那時候，我在夢中擁抱了他」，劉金山說，兒子成年後就沒有抱過他，沒想到在夢中還能相互擁抱，且非常真實，手指還可感覺到兒子臂膀的肌肉，仍留著寬厚溫柔的觸感。

捐贈者家屬趙鸞美每次聊到女兒楊雯婷時，身上都會起雞皮疙瘩；耳邊彷彿也聽到，女兒在夢中對她大笑的開朗聲音。女兒出事的時候，才剛上台大一年級，美好的未來卻突然被打斷。

趙鸞美受訪時，對女兒發生車禍時的每個碰撞都記憶猶新：「她那時候被一台車撞，對方開過頭要迴轉，撞到的當下，雯婷飛了出去，先碰到車的後照鏡，再撞到柏油路，被安全帽卡到脖子，路人救她的時候又碰撞了一次馬路。」

送到醫院時，女兒的大腦就像碎掉的豆腐；趙鸞美說，當時有心理準備，也打算要器捐，想說身上能用的器官都可以捐出去。她每天到雯婷的病床邊唸心經，也交代雯婷：「媽媽想要幫妳器捐，如果妳不願意，一定要來托夢，沒有托夢，就當作默許了。」

後來，雯婷捐出的器官至少拯救了5個人。進行移植手術時，趙鸞美等在手術房外，隔壁剛好有一群家屬，是接受雯婷的肝移植的病人家屬。

趙鸞美說，當時對方的家屬閒聊，一直說到「真的好幸運，聽說捐贈者很年輕」、「聽說是唸台大的。」她在一旁聽了只能默默掉淚。

配對的緣分也很巧妙，雯婷的心臟配對給一名19歲的台南男生。家住台南的趙鸞美說，她曾幾度希望知道受贈者身分，想知道他過的好不好；但幾經考慮又打消念頭，她不想打擾對方，也不要邀功，就當對方過得好，雯婷的心臟還在同一個城市持續跳動著，這樣就滿足。

失去女兒的痛，曾讓趙鸞美的生活失去的真實感。「雯婷剛走的第1、第2年，我都想說她在國外唸書，一直到第3年，才有了真實感，知道她已經在另外的世界。」趙鸞美直到現在仍將雯婷的運動服當睡衣，留著她跳舞的舞衣，連一套雯婷還來不及穿的紅色禮服也還留著。

「我現在不傷心了」，趙鸞美說，女兒帶給她非常多善緣，女兒離開那年，她突然多了好幾個乾兒子、乾女兒，雯婷的同學、朋友持續關心她，一直到現在都還保持密切的聯絡。

趙鸞美也說：「後來夢到女兒，她笑的很高興，現在還能聽到她大笑的聲音。」愈接觸器捐議題，就愈了解，器捐一定要緣分俱足才有可能成功，有些人因捨不得小孩離開、沒有即時決定，器官都不能用，也捐不成。能忍住悲痛，成功做器捐的人，都非常了不起。

善的意念會在每個人心中萌芽，許多捐贈者家屬樂意分享器捐的故事，他們心中都有盼望，如果有更多人知道、也願意做器捐，可能有更多病人會因為捐贈者和家屬的付出，有機會過比較好的生活。多一個人知道器捐的意義，社會就多一點正面的力量。1080621（編輯：陳清芳/李亨山）