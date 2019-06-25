日本腦炎病例再增 2人意識不清住加護病房

（中央社記者陳偉婷台北25日電）疾管署今天公布，國內新增3例日本腦炎病例，其中2人病況嚴重、意識不清，還在加護病房。6、7月是日本腦炎疫情高峰期，且各縣市都可能有散發疫情，民眾應注意防蚊。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青下午表示，新增的3名日本腦炎個案分別為新竹縣湖口鄉50多歲女性、嘉義市西區50多歲男性及屏東縣林邊鄉30多歲女性，3人近期無出國史，陸續於5月31日至6月17日間發病，目前都還在住院治療，其中兩人病況嚴重、意識不清，仍在加護病房。

調查發現，3人住家或活動地附近分別有鴿舍、豬舍或大排水溝等高風險場所，衛生單位目前已加強防治措施。

林詠青表示，感染日本腦炎者可能因症狀不典型，如發燒、嘔吐，有個案一開始被診斷為中風、登革熱，經後續檢驗才確診日腦。6、7月是日腦疫情高峰，且傳播疫情的三斑家蚊等多在入夜至隔日天亮期間咬人，民眾應做好防蚊工作。

國內今年截至目前共10例確定病例（含1例死亡），分別為高雄市4例（含1例死亡）、嘉義市及屏東縣各2例、嘉義縣及新竹縣各1例。

疾管署副署長莊人祥表示，今年日腦疫情相較往年沒有特別突出，2015至2018年全國同期確定病例數分別為15、8、9及20例，各縣市都可能有散發病例，以40歲以上成人較多。

疾管署提醒，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，應加強防蚊，並按時帶家中嬰幼兒接種日本腦炎疫苗，如自覺有感染風險的成人，可至旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

國內日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，大多數人感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上嬰幼兒，到當地衛生所或合約院所完成接種，避免因感染日本腦炎衍生嚴重後遺症。（編輯：陳惠珍）1080625