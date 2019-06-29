台灣豬甩口蹄疫惡名 蘇揆：準備申請拔針非疫區

（中央社記者溫貴香台北29日電）繼歐盟漁業黃牌名單除名後，行政院長蘇貞昌今天表示，申請口蹄疫拔針非疫區「準備中」，讓台灣豬重新出口，強調用對方法就能擦掉國際社會對台灣的壞印象。

蘇貞昌上午在臉書發文表示，這幾年，政府努力跟各界民眾一起努力，協調出各種可行的方法，一起改善國家的體質，才能接軌世界、擺脫惡名。

「從稅務、畜牧、財政到漁業的邁進，都是多少公、私部門攜手推動的成果，讓台灣邁開大步，在世界上走路有風」蘇貞昌說，這是所有國民奮鬥的成績，也是大家共享的榮耀。

蘇貞昌表示，歐盟稅務不合作灰名單除名；美國匯率操縱國名單除名；歐盟漁業黃牌名單除名；接下來，要請大家一起集氣，做好防疫，因為就要申請口蹄疫拔針非疫區 ，讓台灣豬肉重新走向國際。

蘇貞昌臉書照片以手中拿著橡皮擦說，實在擦很多，用對方法，就能擦掉國際社會對台灣的壞印象，包括歐盟稅務不合作名單已除名、不怕被經貿制裁；美國匯率操縱國名單已除名、貿易條件不影響；歐盟漁業黃牌名單已除名、漁產不怕沒人買；口蹄疫拔針一年OIE非疫區準備中、台灣豬重新出口。（編輯：楊凱翔）1080629