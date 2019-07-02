腸病毒71型流行中 3童染病致重症

（中央社記者陳偉婷台北2日電）疾管署今天公布，國內腸病毒疫情持續流行，尤其容易導致重症的71型也持續發威，上週3名孩童併發重症，其中一人甚至意識模糊、口吐白沫，家長不可輕忽。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報時表示，監測資料顯示，上週（6月23日至6月29日）國內腸病毒門急診就診共計1萬5803人次，較前一週上升6.3%。社區腸病毒71型病毒活動持續，且為東部主要流行病毒型別。

今年累計136例腸病毒71型個案，高於2016年至2018年同期，以東部地區檢出為多；以輕症及散發病例為主。

上週也新增3例腸病毒併發重症病例。疾管署防疫醫師林詠青表示，3名重症病例分別為中部3歲男童、南部7歲男童及東部1歲男童，3人經檢驗都確診為腸病毒71型感染併發重症，推測感染源是先前都確診腸病毒的家人或同學。

其中中部3歲男童出現發燒、鼻塞、嘴破、心跳加快、喘及腹痛等症狀；南部7歲男童出現雙手抖動及下肢無力、意識模糊、抽搐及口吐白沫情形；東部1歲男童則有發燒、手腳紅疹、嘴破、肌抽躍及右下肢體無力情形。

今年累計16例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（10例），其他分別感染腸病毒D68型（2例）、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。

林詠青說，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，民眾一旦發現家中感染腸病毒的嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療，以免錯失治療黃金期。

至於疫情後續，郭宏偉說，因暑假到來，學校沒有上課，雖然腸病毒還在流行期，但預期疫情上升幅度趨緩。

疾管署副署長莊人祥表示，暑假期間民眾仍不可輕忽腸病毒威脅，放假期間孩童若出入人口密集、互動頻繁的場所（如安親班、室內兒童樂園），返家後或進食前需確實洗手，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。（編輯：張雅淨）1080702