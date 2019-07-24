防樹洞孳生源 韓國瑜爬樹察看登革熱防疫[影]

高雄市長韓國瑜（圖）24日由衛生局陪同到勞工公園視察登革熱防疫情形，因擔心樹洞積水成孳生源，以矯健的身手爬上樹探察樹洞積水。中央社記者董俊志攝 108年7月24日

（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市已有44個本土型登革熱確診病例，市長韓國瑜今天由衛生局陪同到勞工公園視察防疫情形，他擔心樹洞積水成孳生源，以矯健的身手爬上樹探察樹洞積水，指示防疫工作要做到無死角。

高雄市前鎮區西山里等近來有兩個確診病例，韓國瑜擔心疫情擴大，上午由衛生、工務等單位陪同視察勞工公園及台鋁社區公園，也沿線勘察屋簷排水槽及水溝積水防治工作。

衛生局簡任技正潘炤穎一路說明防疫工作，他指出，樹洞是防疫的困難點，已儘量使用發泡劑填補。韓國瑜邊聽說明邊以矯健的身手爬上一棵大榕樹的分枝處，大約有3公尺高，他探頭察看樹洞，還在樹上說「樹上洞太多、都是一個一個的小洞、蚊子在裡面」。

儘管韓專心察看樹洞情形，樹下包括市議員曾麗燕等人再三提醒韓國瑜勿再登高，安全第一。

韓國瑜沿路從台鋁中巷、台鋁2巷走到3巷，又在台鋁社區公園停留，並探詢養工處人員於公園內用泥土填補樹洞的情形，盼防疫做到無死角。

事後媒體採訪何以要爬樹，韓國瑜說：「做事就怕有死角，樹上很多樹洞可能孳生蚊蟲，所以我必須爬上去看看，樹洞真的很多。」

他表示，會要求衛生局消毒防疫工作，一定要把樹洞堵起來，未來會將高處的樹枝剪掉讓陽光照進來並透風，低處用投藥還有發泡劑堵塞，會用各種方法盡可能防治病媒蚊。

韓國瑜還指出，19日大雨後可能會有再爆發登革熱疫情，再者前鎮區西山里這一帶發生第二型登革熱（高雄市多為第四型病例），他很擔心疫情和台南的疫情交叉感染。

他指出，近來台南市政府都派人參加高雄市的防疫會議，所以現在兩縣市已經有攜手合作防疫，盼未來台南、高雄、屏東可以聯手防治登革熱。（編輯：林沂鋒）1080724

影片來源：中央社

高雄市登革熱疫情持續增溫，防疫人員24日在勞工公園進行防疫消毒工作。中央社記者董俊志攝 108年7月24日