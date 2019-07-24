韓國瑜勘樹洞防疫 專家籲填土噴藥

（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市長韓國瑜今天爬樹勘查樹洞孳生源的作法引發熱議，病媒防治專家洪萬世指出，填土或發泡棉是可行對樹洞的防疫方式，時代力量市議員黃捷批評韓作秀效果大於實質防疫。

高雄市目前的本土登革熱有44個確診病例，市府擔心0719大雨後還有一波感染期，韓國瑜上午勘查防疫工作，對於衛生局說明樹洞是孳生病媒蚊的死角，他爬樹勘查，黃捷批評韓秀作效果大於實質防疫。

黃捷說，樹洞會孳生病媒蚊，但檢查樹洞、投藥的工作應給專業的環保和衛生局人員做，韓隨意做出危險舉動，只是造成隨扈和基層人員的困擾，甚至讓基層被究責。

她說，如果韓要示範或教學，建議還是以示範如何在居家環境消除積水容器或環境為主，較能擴大防疫效果；她建議韓好好坐鎮調度人力和資源，盡到決策者的責任，勿再作秀。

至於樹洞的防疫工作，有數十年病媒防治資歷疾病管制署已退休的指導老師洪萬世受訪表示，樹洞應以填土、填塞發泡棉為主，否則就是投藥、鋸掉枝葉，透光風乾減少積水成為孳生源。

前高市府衛生局長、現任台南市社會局長黃志中接受電話採訪表示，高市府已建立了以發泡棉填充樹洞的方法，較不主張於樹洞投藥，擔心影響樹木生長。

韓國瑜爬樹勘查防疫的動作隨即在社群引發熱議，網友質疑韓視察積水掬起水聞味道、視察登革熱爬樹、緣木尋蚊花招很多。

衛生局防疫單位下午重返勞工公園說明並示範樹洞處理方式，包括填充發泡棉或填土等作法；至於屋簷溝排水槽孳生源則由自拍棒檢視，如果有病媒蚊則以作業車進行化學防治噴藥。（編輯：林沂鋒）1080724