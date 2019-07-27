桃園日本腦炎第2個案 衛生局防治宣導並進

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市政府衛生局今天表示，昨天確診出現第2例日本腦炎個案，在個案住家及工作地附近，發現豬圈、鴿舍及水稻田等高風險環境，衛生局除實施掛燈減蚊工作，也同步進行衛教宣導。

衛生局上午發布新聞稿表示，平鎮區一名47歲女性，15日出現發燒及頭痛症狀，也有嗜睡及抽搐情形，22日凌晨由家屬送急診就醫後，26日確診感染日本腦炎，目前住院治療中。此一個案與19日在觀音區確診個案彼此不相識，活動範圍與旅遊史無重疊，研判為無相關的獨立個案。

衛生局疫調發現，個案平時主要活動地點為平鎮區住家及工作地兩處（相距約100公尺），調查活動地點的500公尺範圍內，有發現豬圈、鴿舍及水稻田等高風險環境，衛生局已針對高風險地點實施掛燈減蚊防治工作，並同步針對社區民眾逐戶進行衛教宣導。

衛生局指出，日本腦炎是由三斑家蚊及環紋家蚊叮咬傳播的傳染病，主要症狀為發燒、頭痛、嘔吐等症狀，嚴重會出現肢體麻痺、意識混亂甚至死亡。病媒蚊常孳生於水稻田、灌溉溝渠、豬圈等環境，民眾除注意居家環境清潔及裝設紗窗紗門外，也應盡量避免遭病媒蚊叮咬。

衛生局表示，目前日本腦炎尚無有效治療藥物，疫苗的接種還是預防感染最有效方法。衛生局呼籲，家中若有年滿1歲3個月幼兒尚未接種疫苗，應盡速疫苗接種。工作或住家附近若有豬舍或水稻田者，建議可前往衛生福利部桃園醫院自費接種疫苗。（編輯：林沂鋒） 1080727