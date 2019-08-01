桃園第3例日本腦炎 衛生局呼籲加強防蚊

桃園市新增第3例日本腦炎病例，衛生局1日表示，已派員完成個案住家附近及高風險地點調查，並在個案附近高風險環境懸掛誘蚊燈，也向附近居民進行衛教宣導。（桃園市衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市政府衛生局今天表示，桃園市在7月31日新增1例日本腦炎確定病例，這已經是桃園出現第3起的日本腦炎確定病例，市府除捕捉病媒蚊並衛教宣導，也呼籲民眾避免蚊蟲叮咬。

衛生局發布新聞稿表示，平鎮區一名55歲男性，7月24日出現下肢無力及嘔吐症狀，後續更有發燒及嗜睡情形，幾度就醫都未獲改善，28日再度就醫時，因為有意識障礙、嘔吐及下肢無力症狀，遭通報疑似感染日本腦炎，疾病管制署昨天檢驗確診，個案目前意識清楚，僅下肢無力走路不穩。

衛生局表示，個案潛伏期間主要活動範圍以住家為主，居家附近有水稻田、灌溉溝渠、鴿舍及豬舍等高風險環境，衛生局在昨天完成個案住家附近及高風險地點調查後，除針對個案附近鴿舍及豬舍懸掛誘蚊燈，捕捉病媒蚊，也針對附近居民衛教宣導，目前相關接觸者都無疑似症狀。

衛生局表示，依據疾管署統計，截至7月31日止，全國已有8縣市出現日本腦炎確診病例共計19例，由於每年5月至10月為日本腦炎流行期，目前正值流行高峰，呼籲民眾避免在黃昏及黎明等病媒蚊吸血時間出現在高風險地點，平時可穿著淺色長袖衣褲、塗抹防蚊液避免叮咬，降低感染風險。

衛生局提醒民眾，目前日本腦炎尚無有效治療藥物，疫苗的接種仍是預防感染最有效的方法，呼籲家中若有年滿15個月幼兒尚未接種疫苗，父母應盡速前往完成日本腦炎疫苗接種。有相關問題，也可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355詢問。（編輯：林沂鋒）1080801