一家3人同染登革熱 台南市爆發首起家庭群聚

衛生福利部疾病管制署2日宣布台南市新增1例本土登革熱病例，患者是一名40多歲男性，同住另外5名家人當中，有2名均為登革熱確定病例，是台南市今年首起家庭群聚感染。圖為疾管署防疫人員在台南市東區巴克禮公園執行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年8月2日

（中央社記者張茗喧台北2日電）疾管署今天宣布台南市新增1例本土登革熱病例，患者是一名40多歲男性，同住另外5名家人當中，有2名均為登革熱確定病例，是台南市今年首起家庭群聚感染。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪表示，這名患者是家住台南市東區崇明里的40多歲男性，近期無出國史，7月16日起陸續出現頭暈、發燒、雙腳無力、倦怠及紅疹等症狀，7月20日就醫時雖驗出NS1快篩陽性通報，但後續採檢均為陰性，直到7月31日才總算確診。

莊人祥說，和該個案同住的2名家人，7月中旬也曾出現類似症狀先後就醫，早已於7月22日確診，依3人發病日及活動史研判應屬同一起家庭群聚感染，也是台南市今年首起登革熱家庭群聚事件，衛生單位已完成孳生源調查清除與噴霧壓罐作業。

莊人祥指出，3人住家鄰近的巴克禮公園，曾和多起登革熱病例有地緣關係，7月22日封園後未有新增病例，衛生單位日前已完成巴克禮公園化學防治措施，若4日前未出現新的登革熱病例，巴克禮公園將可重新開園。

由於近期南部地區仍有局部短暫陣雨，疾管署提醒，民眾應持續加強環境巡視並及時清理積水容器，防範病媒蚊孳生，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：張雅淨）1080802