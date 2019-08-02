桃園出現茲卡病毒確診首例 加強居家環境防治

（中央社記者邱俊欽桃園2日電）桃園市中壢區一名40歲的男子從緬甸返台後發燒、肌肉痠痛，今天被確診為桃園市茲卡病毒感染症首例，桃園市政府衛生局表示，患者健康狀況良好，已加強居家環境防治。

桃園市政府衛生局指出，桃園市新增1例茲卡病毒感染症病例，個案為家住中壢區的40歲男子。這名男子7月15日至26日在緬甸工作，返國後隔天7月27日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀，7月28日前往某地區醫院就醫採檢送驗，8月2日經疾病管制署檢驗確定為茲卡病毒感染症病例。

衛生局表示，日前台中市已有相同個案，而中壢區男子為桃園市的確診首例，目前健康狀況良好，並於家中自主健康管理，衛生局已掌握同住接觸者持續進行疫情監控，並針對個案住家環境執行緊急化學防治滅蚊作業。

衛生局表示，茲卡病毒感染症主要是由病媒蚊叮咬（白線斑蚊及埃及斑蚊）而傳染，潛伏期約3至14天，典型的症狀為發燒、紅疹、關節痛及關節炎等，孕婦若感染茲卡病毒，可能導致胎兒小頭畸形，呼籲孕婦及計劃懷孕婦女應暫緩前往流行地區；民眾若自流行地區返國請落實「1+6原則」：暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月。（編輯：李錫璋）1080802