腸病毒流行還在高峰 2童染71型重症

疾管署疫情中心副主任郭宏偉20日在疫情週報中表示，雖然近3週腸病毒門急診就診人次持平，但仍在流行高峰，加上即將開學，疫情可能升溫，不可掉以輕心。中央社記者陳偉婷攝 108年8月20日

（中央社記者陳偉婷台北20日電）疾管署今天公布，2名幼童染腸病毒71型重症，今年累計已28例重症。雖近3週腸病毒門急診就診人次持平，但仍在流行高峰，加上即將開學，疫情可能升溫，不可掉以輕心。

衛生福利部疾病管制署下午在疫情週報公布，國內新增2例腸病毒71型感染併發重症病例，為北部2歲女童及北部2歲男童，目前個案皆已出院。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，根據疾管署監測資料，上週（8月11日至8月17日）國內腸病毒門急診就診共計1萬5365人次，近3週就診人次趨勢持平，但仍處流行高峰期。

今年累計28例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（20例），其他分別感染腸病毒D68型及克沙奇A10型（各2例）、克沙奇A6型、A9型、B5型、伊科病毒11型（各1例）。

近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，仍持續檢出腸病毒71型，但檢出數已明顯下降；今年累計248例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以輕症及散發病例為主。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，一旦發現幼童有腸病毒重症前兆病徵應儘速送醫。暑假期間孩童如出入人口擁擠的公共場所，返家後或進食前需確實洗手，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。

腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的1週內，務必留意病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。（編輯：管中維）1080820