健身練過頭恐釀反效果 他勤練2年肌肉劇痛結塊

（中央社記者張茗喧台北22日電）一名24歲碩士生為了追求健美身形勤練肌肉，自認練到酸痛才有效，2年下來痛到連手都舉不起來，就醫才發現肌肉已發炎結塊。醫師提醒，健身應均衡訓練各部位，避免肌肉受傷。

新光醫院復健科主任陳文玲今天在記者會中表示，每個人一生當中多少都有過肩頸酸痛的經驗，隨年齡與生活壓力增加，發生率也會逐漸攀升，引起肩頸痠痛的原因很多，多達85%是肌肉或韌帶受傷引起；另有部分可能罹患「肩頸部肌筋膜疼痛症候群」，主要症狀包括肩頸部肌肉痠痛、僵硬且有壓痛點。

陳文玲說，近年肩頸痠痛患者平均增加1到2成，有的是瘋健身練過頭，有的則是長期久坐駝背、烏龜頸，導致肩頸酸痛，情況相當兩極。

陳文玲指出，近年曾收治一名24歲碩士生，平時課業繁重、長期使用電腦，肩頸本來就比較僵硬，為了追求身形每週上健身房5天，自己摸索練習推舉和划船姿勢，認為「肌肉要破壞才會大」，即便肩頸疼痛仍硬撐著練下去。

2年下來，該名碩士生的疼痛部位一路從肩頸蔓延到上背，不僅痛到手舉不太起來，連睡覺壓到都會痛，甚至隨時都處於聳肩狀態，嘗試針灸、熱敷都不見好轉，就醫才發現肌肉已嚴重發炎結塊。

陳文玲表示，由於該名碩士生是自己摸索學健身，可能因姿勢不正確又過度操練，先是肩胛骨歪掉，導致用力不當，引發上背肌群痠痛。

新光醫院醫療團隊利用超音波導引進行肌筋膜剝離術，將肌肉硬塊剝鬆，並配合復健調整姿勢，避免用力不當再度復發，解決長期的疼痛困擾。

陳文玲提醒，健身應從手、腳、軀幹等大肌群練起，除了肌肉外，核心穩定度同樣重要，最好不同部位交替練習，以有氧搭配重訓，不是想練哪就拚命練，且應適時休息，避免肌肉受傷。（編輯：張雅淨）1080822