改善孩子情緒專注力 專家建議有難度運動訓練

（中央社記者陳偉婷台北1日電）研究發現，孩子從事馬戲等技巧提升運動，可增加自信、改善情緒。專家建議，家長可協助孩子安排有難度的運動訓練，如排球、羽球等，快樂運動有助分泌腦內啡、提升專注力。

董氏基金會心理衛生中心透過新聞稿發布一項今年發表的研究指出，支持促進兒童的心理健康措施可以創造更健康的社區及確保經濟效益。以兒童馬戲技能課程為例，為孩子在馬戲訓練計畫中投入的每1元，可省下未來可能花在心理健康成本的7元。

此研究由澳洲南澳大學的學者進行，針對參加方案的55名兒童（8至14歲）追蹤。在方案中，兒童有機會學習、改進和擴展新的雜技、平衡、雜耍和空中運動的技巧。

結果發現，馬戲訓練讓兒童感受到更大的自由、自信和快樂，與剛參加計畫時相比，兒童的擔心和壓力減少，獲得更多的成就、勇敢，在身體和心理層面都感到更好。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，從上述研究得知，兒童參與類似馬戲團的技能訓練能有效促進身心健康，建議家長可協助孩童找有難度的訓練，如參與排球、羽球、籃球等有技術性挑戰的運動。突破後會增加信心及自我肯定，訓練過程與同儕肢體及言語的交流學習互動，有助於孩子的社會化。

宇寧身心診所院長吳佑佑提醒，相較於國外，台灣孩子運動量較少，建議家長可多支持孩子從事有趣的運動，從中增進「動」的技巧。但要避免將運動變成一種競賽，應讓小朋友「快樂運動」，透過趣味運動可分泌腦內啡、提升專注力、增加社交互動性，讓孩子的身心更健康。

葉雅馨表示，澳洲每年有1/5的成人和1/7的兒童罹患心理疾病，他們在心理相關疾病上投注的經濟成本占國內生產總值的4%，約為每年每名納稅人付出4000美元（約新台幣12.6萬元），澳洲對於心理疾病的投入遠遠高於台灣。

葉雅馨呼籲，國內衛生、教育相關單位可以此為鏡，特別是習慣的養成須從小開始，如果在兒童時期投入一些心理健康措施，如多元有趣的運動方案，對於國家未來醫療資源的依賴或經濟產能的幫助，都會是很好的預防措施。（編輯：管中維）1080901