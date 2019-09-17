腸病毒疫情續升 一週就醫破2萬人次

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉（圖）17日下午在疫情週報時指出，台灣腸病毒輕症疫情持續上升，上週腸病毒門急診人次破2萬，且仍有孩童染腸病毒71型致重症。中央社記者陳偉婷攝 108年9月17日

（中央社記者陳偉婷台北17日電）疾管署今天公布，台灣腸病毒輕症疫情持續上升，上週腸病毒門急診人次破2萬，且仍有孩童感染腸病毒71型致重症。醫師提醒，腸病毒傳染力強，務必提醒孩童要勤洗手防範。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，監測資料顯示，上週（9月8日至14日）國內腸病毒門急診就診共計2萬585人次，較前一週上升6.5%；近期就診人次持續上升，疫情處流行高峰期。

上週也新增1例腸病毒71型併發重症病例。郭宏偉說，個案為南部7歲男童，9月初陸續出現手足口症、食慾下降、嘔吐、發燒、腹部疼痛、喉嚨痛及咳嗽等症狀，後來又出現疑似肌抽躍、疱疹性咽峽炎及對答反應慢等情形，5日由醫院採檢通報，確認感染腸病毒71型併發腦炎。

腸病毒傳染力強，腸病毒感染者在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在且具傳染力，發病後1週內傳染力最高，痊癒後腸病毒會隨著糞便排出達8到12週之久。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，部分感染腸病毒的患者未必有症狀或症狀輕微，極少部分者可能因感染導致重症，但如果在重症前期症狀就獲得妥善醫療，預後普遍良好。

黃婉婷說，家長若發現家中嬰幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送大醫院接受治療。

疾管署副署長羅一鈞說，估計此波腸病毒疫情會持續到10月中，家長與教托育機構人員不可輕忽，應加強居家環境、教室及遊樂設施等的通風、整潔與消毒，並教導學童落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手步驟，及生病在家休息等良好衛生觀念。

今年台灣累計37例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（28例）。近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動；今年累計315例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期。（編輯：張雅淨）1080917