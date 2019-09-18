傳中國製假癌藥在台流竄 食藥署駁斥

（中央社記者張茗喧台北18日電）許多肺腺癌患者吃不起一個月要價30萬元的天價藥，轉而到孟加拉購買學名藥，但近期卻傳出有中國大陸製的假癌藥在台流竄。食藥署今晚發文駁斥，強調已嚴密防範不法藥物流通。

今天有媒體報導，有中國大陸不肖業者在廁所製造假肺腺癌藥，運到孟加拉洗產地後再賣給癌友謀利，假藥甚至在台灣流竄。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間發布新聞稿駁斥此消息，食藥署藥品組副組長吳明美接受中央社記者電訪表示，報導中這款肺腺癌藥在台灣僅有一張藥品許可證，一個月藥價高達新台幣30萬元，目前沒有健保給付，許多癌友吃不起，便到孟加拉購買學名藥，每月只要1萬5000多元，價差相當驚人。

吳明美指出，近年很多民眾反映，希望食藥署能專案進口，解決癌末患者用藥的燃眉之急，但因孟加拉藥廠並未前來申請藥證，在無法確認藥品品質、安全的情況下，食藥署真的沒辦法專案進口。

吳明美表示，為了幫助癌友，食藥署近年也和藥廠、健保署協商，研議是否能降低藥價或納入健保給付，目前都還在努力當中。

為防偽藥流入市面，食藥署也和海關、檢警合作，加強國際包裹監測，同時與衛生局合作，定期稽查市售藥品並監控網路賣藥或代購行為，一旦發現不法情事就會進行查處；根據目前了解，並沒有偽禁藥流入台灣的狀況。

吳明美強調，販賣未經核准擅自輸入的藥品，依藥事法第83條，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金，歡迎民眾檢舉違規情事，並呼籲民眾使用合法有許可證藥物，勿購買使用來路不明藥物，以保障用藥安全。

此外，民眾如有發現不法藥物，可直接撥打食藥署為民服務專線02-2787-8200或各地方政府檢舉專線0800-285-000，以維護民眾安全及健康。（編輯：張雅淨）1080918