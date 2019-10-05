防有線電視斷訊潮 NCC：調處期間不得斷訊

（中央社記者吳柏緯台北5日電）由於授權費談不攏，東森幼幼台與緯來育樂台1日從有線電視北都下架，國家通訊傳播委員會（NCC）介入後，斷訊11小時訊號恢復。NCC今天再次重申，調處期間不得斷訊。

有線電視業者北都與頻道代理業者優視、浩鳴、大享，因授權費談不攏，大享代理的東森幼幼台與緯來育樂台兩個頻道，從1日凌晨零時起斷訊，台北市共計5萬2016戶受到影響。不過，在NCC介入後，斷訊11小時就恢復。

NCC指出，北都與3家頻道代理商之間「107年度頻道授權費用爭議案」，NCC已再次受理調處，並於108年9月30日以簡訊、Line、電子郵件通知系統業者、頻道代理商及頻道商，在調處期間不得有任意斷訊，損害消費者權益的情形。

但由於9月30日碰上颱風，公文未及時送達，以至於東森幼幼台、緯來育樂台仍於10月1日凌晨起斷訊，直到1日上午11時左右訊號才恢復。但10月2日晚間再度發生MOMO親子台斷訊事件，直到3日凌晨才復播。

NCC表示，已要求MOMO親子台提出調查報告及防範措施，並依衛星廣播電視法第43條第2項規定，命MOMO親子台於調處期間不得斷訊，否則將依法給予警告或處新台幣10萬元至100萬元罰鍰。

面對這一波的斷訊情況，北都發言人周良璟告訴中央社記者，北都在歷次的調處都遵守NCC的要求，而且以維護消費者權益為前提與頻道代理商溝通。然而10月2日的協調會中，NCC代理主委陳耀祥要求協商期間不得斷訊，且隔日就要繼續協商，但仍發生MOMO親子台斷訊的情形，雖然4個小時就恢復，但已造成許多收視戶的權益受影響。

周良璟強調，在維持公司營運及用戶權益的前提下，北都會繼續進行協商，同時呼籲代理商應依照現行的機制簽訂協議，並在協商期間能夠尊重NCC的相關規定。（編輯：郭萍英）1081005