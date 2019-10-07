台電球隊文資特展登場 驚見王祖賢倩影

台電表示，美國華裔球員林書豪回台時曾借用台電球場練習，因此贈送簽名球以及簽名鞋，民眾也可以在台電球隊文資特展看到。中央社記者蔡芃敏攝 108年10月7日

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）台電球隊文資特展今天開跑，展出球隊70年來的歷史及故事，值得注意的是，特展出現王祖賢在台電籃球隊時期的照片，可說是特展中的一大嬌點。

台電近年推行各式特展，「傳承展望 台電球隊文資特展」自今天起至25日於台電核火工處大禮堂展出，台電以「傳承展望」為題，展覽集結台電6支球隊過往70多年的成果以及故事。

台電董事長楊偉甫今天出席開幕記者會致詞時表示，台電多年來對於推動體育永續發展的決心始終如一，希望藉此向下扎根，培育更多台灣體壇潛力選手，提升國家的體育實力。

台電指出，團隊耗時將近1年時間，到退役球員家中陪著他們一同回憶當年，翻箱倒櫃地毯式搜羅出各球隊的輝煌戰果。展覽運用大型裝置藝術，呈現台電球隊拼搏、戰鬥、永不放棄的精神。

台電表示，特展展出台電球隊專書區，記錄台電球隊故事，民眾可以透過新媒體互動科技，挖掘各球隊歷史發展脈絡，以及振奮人心的賽事。

特別的是，王祖賢曾是台電女籃一員，台電特展也展出王祖賢照片，照片中的她身穿白色球衣、手拿籃球，當年容貌清純，濃眉大眼，還有一雙逆天長腿，渾身散發女神氣息。

此外，特展還有另一亮點，台電副總經理李鴻洲導覽時表示，美國華裔球員林書豪回台時曾借用台電球場，因此，後來贈送簽名球及簽名鞋。李鴻洲笑說，「這很珍貴，要好好保存，千萬別被偷了」。

台電表示，希望透過特展傳承企業運動家精神，啟發參展民眾的動力與熱情，發掘更多潛力選手，並為國家持續注入體育能量，永不斷電。

台電表示，參展民眾只要在特展期間於現場完成學習單的集章活動後，即可獲得1支限量版LED小風扇，數量有限，換完為止。若想知道更多訊息可以關注「台電球類fun電營粉絲團」。（編輯：趙蔚蘭）1081007