順澤宮冠軍帽主人艾登現聲 11月為田中馬領跑[影]

影片來源：彰化縣政府提供

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）順澤宮冠軍帽熱潮再起，奪下鐵人三項世界冠軍的挪威選手艾登，11月將來台為彰化田中馬拉松領跑及前往順澤宮還願，艾登也錄製影片，感謝台灣民眾熱情，將盡情享受馬拉松樂趣。

23歲的艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，被眼尖台灣網友發現，艾登戴的帽子是來自彰化縣「埔鹽順澤宮」，消息曝光後除了有台灣節目特別討論，「冠軍帽」詢問度也大增，更有不少民眾爭相向順澤宮索取冠軍帽。

昨天先傳出艾登將來台參加彰化馬拉松嘉年華活動的消息，原本將由彰化縣長王惠美在週三彰化馬拉松嘉年華活動記者會宣布艾登領跑的賽事，但賽事主辦單位工作人員告訴中央社記者，艾登應該是為著名的田中馬拉松活動領跑，記者向舉辦活動的田中馬總幹事鄭宗政查證，鄭宗政也未否認，只說由縣府宣布。

由於消息提前曝光，彰化縣長王惠美今天上午召開記者會，正式宣布艾登將來台的消息；王惠美說，一開始邀請艾登的時候，艾登以要準備東京奧運婉拒，不過經縣府團隊力邀遊說，加上彰化人的熱情，終於成功打動艾登在11月訪問彰化，用腳步感受彰化土地的溫度。

艾登也錄製影片，親口宣布他將來彰化為田中馬拉松領跑，艾登指出，要感謝大家熱情邀請他來台灣，得知帽子是來自於彰化埔鹽鄉的順澤宮，彰化是個熱情的城市，也舉辦多項馬拉松的活動，他要祝福參加彰化馬拉松嘉年華活動的朋友們，盡情享受馬拉松的樂趣。

王惠美表示，艾登這次來台灣預計停留3天，除了參加田中馬外，也會到順澤宮去還願，她也呼籲民眾踴躍報名彰化馬拉松嘉年華的賽事， 體驗彰化之美。

除了艾登將會前往順澤宮還願外，總統蔡英文明天下午也將前往順澤宮上香，民主進步黨籍立法委員洪宗熠在自己的臉書粉絲專頁上宣布，先前他曾拿順澤宮的冠軍帽贈送給蔡總統，蔡總統明天下午也將前往順澤宮參拜。（編輯：謝雅竹）1081015