男子家近水稻田畜牧場 衰染日本腦炎險癱

疾管署15日公布雲林虎尾出現日本腦炎確診病例，為一名30多歲男性，個案住家附近有水稻田及畜牧場等高風險場所，醫師林詠青（右）表示，因病媒蚊吸血高峰為黃昏及黎明時段，請民眾儘量避免高峰時段在高風險環境下活動。中央社記者陳偉婷攝 108年10日15日

（中央社記者陳偉婷台北15日電）疾管署今天公布今年雲林縣首起日本腦炎病例，一名30多歲男性發病後意識不清，且肢體無力，語言功能受影響，住院至今已3週。醫師提醒，日本腦炎高風險者應打疫苗。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天下午在記者會表示，國內新增1例日本腦炎確定病例，為雲林縣虎尾鎮的30多歲男性，近期無國外旅遊史，9月21日發燒就醫。

然而，男子因持續高燒及精神狀況不佳，23日再次就醫住院，之後出現意識不清症狀，經檢查發現顱內出血、水腫，確診為日本腦炎。目前已住院3週，不僅語言功能受影響、發音困難，還有肢體無力狀況。

調查發現，個案住家附近有水稻田及畜牧場等日本腦炎高風險場所，但男子疫苗接種史仍不詳。

林詠青說，國內日本腦炎傳播病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，不過大多數人感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

他提醒，預防日本腦炎最有效方法為接種日本腦炎疫苗，民眾應按時帶家中滿15個月以上嬰幼兒，到當地衛生所或合約院所接種，避免感染衍生嚴重後遺症。

台灣今年截至目前為止共21例（含2例死亡）日本腦炎病例。分別為高雄市5例、桃園市4例、台中市3例，嘉義市、屏東縣及彰化縣各2例、嘉義縣、新竹縣及雲林縣各1例。

2015至2018年全國同期病例數分別為29、23、25及36例；往年9月仍有零星個案出現，民眾不可掉以輕心。

疾管署提醒，因病媒蚊吸血高峰期間為黃昏及黎明，建議民眾避免於黃昏及黎明在高風險環境活動；如無法避免則應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬感染。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081015