陳副總統：未來醫學由被動治療轉為主動健康促進

副總統陳建仁（前中）18日出席「塑造醫學研究未來」國際醫學研究研討會時表示，新穎的科學發現和創新的轉譯研究，使未來醫學有很大轉變，由被動疾病治療轉為主動的健康促進及疾病預防。（林口長庚紀念醫院提供）中央社 108年10月18日

（中央社台北18日電）副總統陳建仁今天表示，新穎的科學發現和創新的轉譯研究，將使未來醫學造成很大轉變，由被動疾病治療轉為主動的健康促進及疾病預防。

林口長庚紀念醫院舉辦「塑造醫學研究未來」國際醫學研究研討會，陳副總統會中發表「醫學研究未來10年趨勢」演說表示，不久的將來，將可能依生物標識、健康雲（health cloud）和人工智慧制定如何使每個人的健康最佳化和疾病最小化的健康指南。

陳副總統說，現在是精準醫學和人工智慧時代，未來10年醫學研究將聚焦於應用生物標誌的個人化醫療、醫療大數據預測疾病風險與傳染病疫情預警、開發可治療抗藥性細菌的新抗生素、防治環境污染物暴露對健康的危害、基因治療、免疫治療和細胞治療、年長者失智症與肌少症的防治、腸道微菌叢分析與調控、醫療人工智慧輔助早期發現疾病與3D生物列印打造人工器官等。

陳副總統是美國約翰霍普金斯大學理學博士，專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生及預防醫學。（編輯：李明宗）1081018