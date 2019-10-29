台灣首間特殊兒童視覺中心 林口長庚揭幕成立

林口長庚紀念醫院特殊兒童視覺中心29日正式揭幕啟用，為全台首間，提供兒童完整的視覺檢查、診斷、評估、衛教、視覺復健和跨團隊合作等專業服務。（林口長庚紀念醫院提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年10月29日

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）林口長庚紀念醫院眼科部今天成立國內首間「特殊兒童視覺中心」，期望透過充足人力及專業器材，協助國內發展遲緩兒早期發現視覺問題，並提供適當醫療服務。

在衛生福利部醫事司長石崇良、桃園市政府衛生局長王文彥及林口長庚紀念醫院副院長賴旗俊等人主持下，「特殊兒童視覺中心」今天在林口長庚醫院舉行揭幕典禮。

長庚醫院眼科部醫師侯鈞賀簡報表示，發展遲緩兒童容易合併視覺問題，國內兒童發展遲緩的發生率約6％至8%，估計約有近14萬名發展遲緩兒，根據相關文獻記載，這類兒童至少有1/10的比例合併有視覺問題。但就診時，常因無法理解醫療人員指令，或因適應問題而難以進行檢查。

侯鈞賀指出，特殊需求兒童往往需要在安靜的環境才會開始專心使用視覺，透過醫療人員的引導、提供安全舒適的環境及專業行為介入，才能讓兒童願意主動配合。家長若發現小朋友眼睛不常注視、眼神異常等狀況，有可能就是視覺問題，應盡速就醫治療。

家長向媒體表示，她7歲的兒子星星（化名），因為腦部出血問題導致動作與智能障礙，以往看診常造成後面等候病人大塞車，「特殊兒童視覺中心」門診成立後，讓孩子獲得特製眼鏡的處方、未來追蹤方向及視覺療育計畫大綱，相信能照顧更多特殊兒童。

眼科部主任吳為吉致詞指出，「特殊兒童視覺中心」與台灣視覺復健專業服務協會合作，門診結合醫師、驗光師、職能治療師等約4至6名人力，以符合個別化需求。

吳為吉表示，除門診區、檢查室和治療室，同時添購可攜式檢查儀器、特殊輔具及視覺訓練儀器等，未來還將擴增電生理室等以服務特殊兒童，提供適當醫療服務。（編輯：戴光育）1081029