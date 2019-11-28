總統府住一晚 法國搭檔：台灣美食太多太好太惱人

法國超現實主義攝影師哈布奇（Victor Habchy）（左）與採訪過巴黎各大餐廳的法國美食記者萊爾（Ali Lair）（右），獲選參加由中華文化總會主辦的「來去總統府住一晚」體驗活動。中央社記者林俊耀攝 108年11月28日

（中央社記者林行健台北28日電）獲選入住總統府的知法國名攝影師和美食記者搭檔，對台灣夜市、人民和美食留下深刻印象；其中台灣美食選擇太多、太好吃，反而成為兩人美好的「煩惱」。

以拍攝美國Burning Man系列活動照片而聞名全球的法國超現實主義攝影師哈布奇（Victor Habchy）和採訪過巴黎各大餐廳的法國美食記者萊爾（Ali Lair），昨晚成為入住總統府的第7組幸運兒。

初次來台的萊爾向中央社記者說：「台灣人很好客、環境安全，食物超級好吃，我們每次出去都品嚐新的東西。對於像我們這樣愛好美食的人來說，選擇太多實在好煩惱。」

以往，萊爾對台灣的印象僅有優質MIT產品以及名導演李安，這次來訪令他大為驚艷。

法國超現實主義攝影師哈布奇（Victor Habchy）（右）與法國美食記者萊爾（Ali Lair）（左）獲選參加由中華文化總會主辦的「來去總統府住一晚」體驗活動，兩人來台感受台灣之美，對台灣夜市、人民和美食留下深刻印象。中央社記者林俊耀攝 108年11月28日

萊爾表示，想不到台灣有著茂密的植被、完美的氣候；豐富多樣的蔬果配合季節上市，以保持新鮮，「這是對季節的尊重。我們在法國多半是吃冷凍的，沒有季節之分。」

被問及對他來說，哪一種美食可以代表台灣？萊爾不假思索地說出「滷肉飯」，好米、碎肉加上一些綠色點綴，令人回味；至於哪一個形象可以代表台灣？萊爾答稱「夜市」，在夜市可以看到很多人和美食。

已在台灣待了將近4週的萊爾說：「台灣最吸引我的就是夜市，這是我回到巴黎後會想念的地方。當然，還有台灣的民眾和食物，因人民實在太友善、食物實在太好吃了。」

法國超現實主義攝影師哈布奇（Victor Habchy）（左）與法國美食記者萊爾（Ali Lair）（右）來台參加「來去總統府住一晚」體驗活動，稱讚入住的房間寬敞、裝飾雅緻，舒適、愜意，「有家的感覺」。中央社記者林俊耀攝 108年11月28日

熱愛自行車旅行的哈布奇，則已來過台灣兩次，並曾騎鐵馬遊過台灣東岸。這次他特別提早於月中來台，完成了一趟西岸自行車之旅。

哈布奇說：「上次我去東岸，那裏比較天然。這次到西岸，看到更多的人、城市以及充滿動能的環境。」

曾任Sony攝影大使，拍攝過無數美景，哈布奇表示，台灣有山有水，地形多樣，更令人驚奇的是，可在一天內從高山到大海，體驗不同的景觀和天候。此外，台灣人民友善、城市充滿活力，是他願意不斷地來訪的原因。

哈布奇和萊爾是透過在台灣駐法代表處的友人介紹，得知了由中華文化總會主辦的「來去總統府住一晚」活動。原本認為獲選機率不高而未積極爭取，沒想到居然能從167組來自33國的外籍人士申請中脫穎而出，相當驚喜。

萊爾表示，願意讓「陌生人」住進總統府，是台灣展現好客心的「最具體、有趣且原創」表現。

兩人稱讚入住的房間寬敞、裝飾雅緻，舒適、愜意，「有家的感覺」，感謝蔡英文總統準備點心、印有兩人名字的客製化毛巾以及台灣外形旅行枕，也表示返國後將向身邊友人講述台灣之美，並在社群網站張貼影片，分享台灣見聞。（編輯：林孟汝）1081128