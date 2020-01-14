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政院食安稽查 聚焦蛋品及食品添加物化工原料業

最新更新：2020/01/14 17:59

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）行政院今天表示，去年雞蛋產品聯合稽查共發現3件來源畜牧場登記缺失，1件畜牧場非驗證產品使用驗證標章。為進一步提升食安，雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者納入今年稽查重點項目。

行政院發布新聞稿表示，今天召開「食品安全聯合稽查專案小組第40次會議」。食品安全辦公室指出，去年「雞蛋產品聯合稽查專案計畫」由農委會主政、衛福部協同規劃，並結合地方政府農業及衛生單位共同進行聯合訪視調查與稽查作業。

稽查專案計畫於去年7月至11月分3階段執行，調查國內雞蛋的市售端、洗選業者、液蛋製造廠、來源蛋雞畜牧場等產品供應鏈，針對蛋品生產流向紀錄、蛋品溯源管理及場所相關作業規範等項目進行查核。

食安辦表示，去年雞蛋產品聯合稽查共調查連鎖賣場通路洗選蛋品計有168品項，分別來自55家洗選場所及149家來源畜牧場。中央結合地方政府的聯合稽查共查核20家洗選業者、15家畜牧場、20家液蛋製造業者。

食安辦指出，查核洗選場所時，發現3件來源畜牧場登記缺失，已依畜牧法裁處在案；另外，查有1件畜牧場非驗證產品使用驗證標章，已依農產品生產及驗證管理法規定裁處，並終止驗證。稽查不合格者的液蛋製造業者皆已限期改善，並經複查合格。

另外，15場畜牧場雞蛋及其蛋雞飼料的動物用藥檢驗結果均未檢出；抽驗8件液蛋產品中，有1件殺菌液蛋檢出沙門氏桿菌與規定不符，已裁處在案。

食安辦進一步指出，為擴大掌握雞蛋產業鏈管理及防堵非食品用化學物質系統性非法流用於食品，今天在會中也決議將雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者納入今年稽查重點項目。

食安辦強調，透過跨部會及中央地方協力合作，分別以溯源及追蹤管理產品產業鏈，持續推動各項法規的完善度，可強化從農場到餐桌的食品安全管理體系，落實「食安五環」，提升消費者對國內食安環境的信心。（編輯：趙蔚蘭）1090114

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