大醫院備戰武漢肺炎 高風險病人急診前就攔截

（中央社記者陳偉婷台北22日電）醫院備戰武漢肺炎，台大醫院啟動三級分流，高風險者有特殊動線；林口長庚在急診前設發燒篩檢站，多家醫院要求進入急診區民眾戴口罩。專家說，民眾就醫要戴口罩，說明旅遊史。

台灣已有武漢肺炎確診個案，各大醫院已全面備戰。衛生福利部醫事司長石崇良今天受訪表示，已協調各縣市衛生局，召集急救責任醫院統一必要措施，包含類流感病患在急診超過11%就要開類流感特別門診，且急診必須分流，也要建立收治重症病人的調床機制。

石崇良說，第一線醫療人員一律要戴口罩，尤其病人要進到醫療院所，一定要戴口罩再就醫，更重要的是，民眾就醫要分流，輕症到住家附近診所就好，不要一股腦湧到急診，讓醫院有量能處理重症病人。

台大醫院感染科主任陳宜君上午受訪時說，為了病人和民眾安全，急診已從21日啟動三級分流，在急診檢傷之前又「多一道防線」。如果是有相關旅遊史、接觸史的高風險病人，會安排病人到隔離區域，不會接觸到其他急診患者；第二級則是有類流感症狀病人，會安排到流感區域診治；沒有風險者才會進到一般急診區域。

陳宜君說，急診分流有助降低交叉感染，重要的是，就醫民眾要主動告知旅遊史、接觸史等訊息，且到急診就醫或陪病，務必戴口罩。

長庚紀念醫院林口總院副院長賴旗俊受訪時說，目前台灣還沒有本土病例，但林口長庚在中國爆發武漢疫情時就已舉行感控應變會議，萬一台灣疫情爆發，有完整規劃。目前重點在急診，呼籲病人要做好自主健康管理、就醫通報旅遊史。

賴旗俊表示，醫院急診設有獨立的發燒篩檢站，如果就醫病人有疑似症狀且有相關風險因子，在急診前就會被隔離採樣。也提醒民眾，沒必要別到醫院門診，且一定要戴口罩，非必要不要陪病。

新光醫院也因應國內有武漢確診個案，要求所有進入急診區的民眾都得戴口罩；若臨時無口罩，旁邊也設置口罩販賣機，供民眾購買；急診區醫護人員，也於檢傷分類時，增加詢問有無武漢旅遊史、有無發燒，若符合兩條件者，會將患者分流至負壓隔離病房送驗。

因流感疫情還在高峰，春節假期門診休診，預期急診就診人次預期會上升。春節期間全國將有161家醫療機構開設約1870診次類流感特別門診；疾管署也已發送流感抗病毒藥劑至全國約4400家合約院所。（編輯：管中維）1090122