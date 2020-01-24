大樂透頭獎連摃4期 27人除夕獨得百萬大紅包

（中央社記者廖禹揚台北24日電）除夕夜開獎的第109008期大樂透頭獎摃龜，已連摃4期，預估25日頭獎獎金累計上看新台幣2.5億元；加開的春節大紅包今天開出30組，共33名幸運兒中獎，其中27人獨得100萬元。

大樂透第109008期今天開出，中獎號碼為21、18、07、44、13、38，特別號03，但頭獎得主仍從缺，獎金1.68億元累入下期（25日）獎金，預估上看新台幣2.5億元。

本期加開的大樂透春節大紅包中獎號碼為03、07、09、26、30、32、33、35、42。共開出30組，27人獨得100萬元獎金；並有6人因對中組別有2注中獎，每人各得50萬元獎金。

台彩表示，本期共有33家投注站開出春節大紅包獎項，位於苗栗縣頭份鎮的「山琦企業社」更是連續兩天開出春節大紅包百萬大獎，第4屆以來已開出8次春節大紅包。

曾在2016、2017、2018年春節期間開出大紅包獎項的桃園市龜山區「來就富商行」，今晚也再度開出，累計開出次數達6次之多。

大樂透今年加碼春節大紅包預計將送出360組，從23日小年夜至今天累計已開出54組，還有306組百萬大獎待幸運民眾抱回家，25日將繼續加開9個獎號。（編輯：張良知）1090124