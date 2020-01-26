家庭犬養成計畫讓浪浪變身 培訓盼成狗醫生

為提升認養率，台北市政府與民間協會合作家庭犬養成計畫，讓穩定性佳流浪犬，經訓練後融入民眾生活，並盼與飼主合作，讓流浪犬變狗醫生。圖為被計畫挑選到的流浪犬MoMo。中央社記者劉建邦攝 109年1月26日

（中央社記者劉建邦台北26日電）毛小孩成流行語，仍有許多流浪貓、犬待領養，為提升認養率，台北市政府與民間協會合作家庭犬養成計畫，讓穩定性佳流浪犬訓練後融入民眾生活，並盼與飼主合作，培訓變狗醫生。

研究顯示，人們由動物陪伴會較為放鬆、愉悅，而狗奴、貓奴成網路夯詞，意味飼養寵物的民眾變多。為提升動物之家流浪犬認養率，台北市動物保護處與台灣狗醫生協會合作推動「Home Dog 家庭犬養成計畫」。

動保處收容組長李建沛告訴中央社記者，動物之家目前約有650隻流浪犬，以年齡區分，3歲至7歲佔約6成，認養率以幼犬居多。他指出，3歲至7歲的流浪犬穩定性佳，因應零撲殺政策，提高認養率成必要方向。

「Home Dog家庭犬養成計畫」是指動保處和台灣狗醫生協會合作，挑選適合進入家庭的流浪犬，並進行基本家庭生活訓練，像聲響刺激、適應觸摸等，讓流浪犬被認養後，更快融入民眾生活。

國外曾推動訓練動物之家流浪犬由飼主陪同至醫療院所服務患者，研究顯示，患者經動物陪伴，可達撫慰身心效果。其實動保處曾與台灣狗醫生合作類似計畫，希望讓流浪犬直接變成狗醫生，雖提高認養率，但因飼主無法配合課程，讓計畫告吹。

李建沛提到家庭犬養成計畫時說，有2隻中型犬是當時計劃內的犬隻，因穩定性佳，除與名模合拍月曆也得過獎，透過計畫認養浪犬的民眾提到，狗的穩定性、服從性佳，感受到流浪犬不同價值，確實提升認養率。他期盼透過培訓及飼主配合，讓流浪犬可進階成為狗醫生。

具5年犬隻訓練經驗的台灣狗醫生協會訓練師曾馨怡，她的愛犬已取得狗醫生執照。

她說，曾跟狗醫生至北市某國小特教班服務，有一名自閉症小朋友一開始跟狗醫生都保持距離，某次透過她引導，小朋友主動牽起狗醫生，並到隔壁教室與其他老師打招呼，看到這一幕，令她非常感動。

「晴天媽」曾馨怡與狗醫生也到養老院、日照中心等處服務；她從實務經驗分析，許多長輩或患者，透過與狗醫生互動、陪伴及撫摸、遊戲，確實有放鬆情緒，並幫助後續復健過程。

她說，協會與動保處合作是希望提高流浪犬認養率，且經訓練師挑選後，發現許多流浪犬穩定性佳，民眾認養後也改變觀念，可惜的是，流浪犬要成狗醫生需要飼主合作，往往就差一步。

她表示，政府和民眾對於愛護動物觀念逐漸提升，像寵物可搭大眾運輸工具等，更重要的是，飼主應了解自身對毛小孩的照顧義務和責任，像北市府提供家庭犬養成計畫免費課程，若飼主無法配合上課，最後還是功虧一簣，目前各地動物之家隱憂就是收容量爆滿，若飼主可改變觀念不排斥流浪犬，應能改善認養率。

此外，有獸醫師提及，動物之家收容量逐漸暴增，北市府其實可在動物之家設醫療中心，並增加醫護人力，若流浪犬、貓保持健康，也可提高認養率。（編輯：李亨山）1090126